30 ene. 2026
Cerro Porteño

A Cerro Porteño le cayó otra inhibición

Hace una semana, Cerro Porteño levantó las cuatro inhibiciones que la FIFA le había impuesto y pudo inscribir a sus refuerzos. Sin embargo, hoy tiene un nuevo caso que le afectaría por tres mercados de pases.

Enero 30, 2026 02:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

Cerro Porteño está inhibido nuevamente.

Foto: Captura

Un día antes del debut de Cerro Porteño en el Torneo Apertura, el club levantó las cuatro sanciones que la FIFA le había aplicado por no respetar las fechas de pagos por distintos casos: al Bolívar por Francisco da Costa, a Claudio Aquino y a Sarmiento de Junín por Jonatan Torres.

No obstante, a partir de este viernes, Cerro Porteño cuenta con una nueva inhibición que lo imposibilita a contratar jugadores por tres mercados de pases.

En su momento, gracias a que el Ciclón abonó lo adeudado, Santiago Mosquera, Cristhian Paredes, Mateo Klimowicz y Pablo Vegetti fueron habilitados para jugar. Tres lo hicieron en la primera fecha contra Libertad y el restante debutó frente al Sportivo San Lorenzo.

Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G_t-1sfXAAAT8WB.jpg
Cerro Porteño
Juan Iturbe apunta a un llamado albirrojo
Juan Manuel Iturbe, goleador de Cerro Porteño, prioriza lo grupal por sobre lo individual, aunque reconoció que buscará meter presión con buenas actuaciones para un llamado a la Selección Paraguaya.
Enero 28, 2026 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Enrique Biedermann: “Los goles de Vegetti van a llegar”
Para el directivo de Cerro Porteño, Enrique Biedermann, los goles de Pablo Vegetti “van a llegar”.
Enero 28, 2026 12:06 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-30 at 11.52.24.jpeg
Cerro Porteño
Jorge Bava pide Selección para Iturbe
Jorge Bava, técnico de Cerro Porteño, destacó a Juan Manuel Iturbe diciendo que “tiene todas las condiciones para ser llamado a la Selección Paraguaya”.
Enero 28, 2026 08:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Zapag duro contra Olimpia: “Tuvimos varios campeonatos amañados”
El presidente saliente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, cuestionó el proceso de investigación, acerca de los supuestos campeonatos amañados por parte de Olimpia.
Enero 27, 2026 02:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti.jpg
Cerro Porteño
Vegetti titular: El 11 que prepara Cerro Porteño ante San Lorenzo
El técnico Jorge Bava prepara un onceno poderoso para enfrentar a Sportivo San Lorenzo donde la principal novedad es la presencia del goleador Pablo Vegetti como titular.
Enero 27, 2026 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
20260127_084039.jpg
Cerro Porteño
Juan Manuel Iturbe sale a respaldar a Wilder Viera
Juan Manuel Iturbe salió a respaldar a Wilder Viera, uno de los jugadores más criticados del plantel de Cerro Porteño.
Enero 27, 2026 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más