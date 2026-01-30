A Cerro Porteño le cayó otra inhibición

Un día antes del debut de Cerro Porteño en el Torneo Apertura, el club levantó las cuatro sanciones que la FIFA le había aplicado por no respetar las fechas de pagos por distintos casos: al Bolívar por Francisco da Costa, a Claudio Aquino y a Sarmiento de Junín por Jonatan Torres.

No obstante, a partir de este viernes, Cerro Porteño cuenta con una nueva inhibición que lo imposibilita a contratar jugadores por tres mercados de pases.

En su momento, gracias a que el Ciclón abonó lo adeudado, Santiago Mosquera, Cristhian Paredes, Mateo Klimowicz y Pablo Vegetti fueron habilitados para jugar. Tres lo hicieron en la primera fecha contra Libertad y el restante debutó frente al Sportivo San Lorenzo.