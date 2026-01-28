Juan Iturbe apunta a un llamado albirrojo

Cerro Porteño superó por 4-2 a Sportivo San Lorenzo con el aporte goleador de Juan Manuel Iturbe, autor de un doblete y con ganas de repetir la buena campaña individual realizada la temporada pasada cuando fue el goleador del fútbol paraguayo.

Haciendo un análisis de lo que dejó la victoria ante el Rayadito, Iturbe reconoció la principal falencia del equipo siendo autocrítico. “No iba a ser nada fácil con un equipo que viene de abajo. Son intensos y lastimosamente sufrimos bastante con las pelotas paradas”, indicó.

Siguiendo la misma línea, Iturbe manifestó que seguirán en proceso de crecimiento como equipo. “Esto recién comienza, hay mucho todavía que mejorar. Hay compañeros que aún se tienen que adaptar al fútbol paraguayo”, apuntó.

Sobre sus goles, Iturbe dio mérito al equipo. “Cuando estamos sincronizados siempre llegan los goles. El primero es una jugada trabajada, normalmente se va afuera, pero hoy fue un buen tiro”, lanzó entre risas.

Consultado sobre la posibilidad de ser llamado por Gustavo Alfaro para vestir la camiseta de la Selección Paraguaya, Iturbe fue cauteloso. “La consigna es ir paso a paso, uno quiere estar y meter presión para tener esa mínima chance. Hay que demostrar en el club y luego ver si me toca la posibilidad de ser llamado”, aseguró.

Por último se refirió a las críticas hacia su compañero Wilder Viera. “Me sorprendieron los silbidos en la primera fecha. Wilder es un gran chico y se que los silbidos los va a cambiar por aplausos. Él sabe que tiene que sobrellevar para mejorar”, cerró.