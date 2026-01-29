Día de la preinauguración del polideportivo de Cerro Porteño

Después de la victoria ante el Sportivo San Lorenzo, Cerro Porteño abordará esta tarde otras cuestiones extrafutbolísticas como la preinauguración del polideportivo Juan José Zapag.

A partir de las 18:00, el hasta ahora presidente azulgrana, Juan José Zapag, y otras autoridades del club y del fútbol sudamericano, estarán en las instalaciones de la entidad de Barrio Obrero para dar a conocer las obras que están prácticamente terminadas.

Este coliseo deportivo fue financiado, en gran parte, con fondos de la Confederación Sudamericana de Fútbol y servirá para que desarrollen distintos tipos de modalidades deportivas.

En su momento, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había sugerido para que el nombre de esta gran obra lleve el nombre del actual mandamás azulgrana, hecho que fue aceptado en una de las sesiones del club cerrista.