29 ene. 2026
Cerro Porteño

Día de la preinauguración del polideportivo de Cerro Porteño

Este jueves está previsto que Cerro Porteño haga una preinauguración del polideportivo que lleva por nombre Juan José Zapag.

Enero 29, 2026 11:22 a. m. • 
Por Redacción D10
cerro porteño polideportivo_GURB4TuXAAAVMyH_55193141 copia_55207922.jpg

Moderno. El Polideportivo CCP tendrá una capacidad para 3.000 personas.

Después de la victoria ante el Sportivo San Lorenzo, Cerro Porteño abordará esta tarde otras cuestiones extrafutbolísticas como la preinauguración del polideportivo Juan José Zapag.

A partir de las 18:00, el hasta ahora presidente azulgrana, Juan José Zapag, y otras autoridades del club y del fútbol sudamericano, estarán en las instalaciones de la entidad de Barrio Obrero para dar a conocer las obras que están prácticamente terminadas.

Este coliseo deportivo fue financiado, en gran parte, con fondos de la Confederación Sudamericana de Fútbol y servirá para que desarrollen distintos tipos de modalidades deportivas.

En su momento, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había sugerido para que el nombre de esta gran obra lleve el nombre del actual mandamás azulgrana, hecho que fue aceptado en una de las sesiones del club cerrista.

Cerro Porteño Juan José Zapag
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Zapag duro contra Olimpia: “Tuvimos varios campeonatos amañados”
El presidente saliente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, cuestionó el proceso de investigación, acerca de los supuestos campeonatos amañados por parte de Olimpia.
Enero 27, 2026 02:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti.jpg
Cerro Porteño
Vegetti titular: El 11 que prepara Cerro Porteño ante San Lorenzo
El técnico Jorge Bava prepara un onceno poderoso para enfrentar a Sportivo San Lorenzo donde la principal novedad es la presencia del goleador Pablo Vegetti como titular.
Enero 27, 2026 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
20260127_084039.jpg
Cerro Porteño
Juan Manuel Iturbe sale a respaldar a Wilder Viera
Juan Manuel Iturbe salió a respaldar a Wilder Viera, uno de los jugadores más criticados del plantel de Cerro Porteño.
Enero 27, 2026 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
La nueva camiseta de Cerro Porteño
Cerro Porteño presentó este lunes las camisetas que lucirá durante toda la temporada 2026.
Enero 26, 2026 05:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava
Cerro Porteño
Bava: “Nos dominaron casi todo el segundo tiempo”
Después del empate a frente a Libertad, el técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, analizó el partido y reconoció: “En el segundo tiempo sí, nos dominaron casi todo el segundo tiempo”.
Enero 25, 2026 03:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Zapag tiene un “as bajo la manga”
Juan José Zapag, presidente saliente de Cerro Porteño, envió una advertencia en caso de que la próxima comisión directiva no cuide al club azulgrana.
Enero 25, 2026 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más