29 ene. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño fortalece su trabajo desde la base

El Proyecto Fútbol Infantil Formativas CCP ya es una realidad. El Club Cerro Porteño presentó oficialmente cuatro nuevas categorías formativas para la temporada 2026: Sub 12, Sub 11, Sub 10 y Sub 9, en el Campo 2 del Parque Azulgrana.

Enero 29, 2026 10:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño

El proyecto se desarrolla de forma articulada con la Fundación CCP.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

El lanzamiento representa un paso clave dentro del fortalecimiento del club. Los selectivos que anteriormente formaban parte de las escuelas de fútbol pasaron a integrarse oficialmente a las Divisiones Formativas, iniciando un camino de formación con estándares profesionales desde edades tempranas, bajo la metodología, lineamientos y acompañamiento del Área de Formativas.

“Cerro Porteño es reconocido por ser semillero de talento y por contar con una de las canteras más importantes del país. Esta es una evolución natural del trabajo sostenido que venimos realizando desde hace años: Empezar antes, formar mejor, acompañar más”, destacó Juan Cruz Anselmi, coordinador de las Divisiones Formativas de Cerro.

“Venimos observando un valor enorme en las escuelas de fútbol, que generan una base amplia de niños con talento. El proyecto aparece justamente como puente: Transformar ese semillero en un camino formativo más directo, para que los chicos ingresen antes a una proyección profesional”, agregó Miguel Castillo, director de las Formativas. “El proceso de trabajo va a ser muy progresivo, acorde a cada edad y con acompañamiento muy cercano de nuestro staff, entre técnicos, entrenadores, profesionales de la salud y educadores”, agregó. También señaló que este programa busca elevar el nivel de entrenamiento y competencia al estándar de Formativas: Los futbolistas serán monitoreados y evaluados de manera constante para permanecer dentro de los planteles de las categorías infantiles.

En esa misma línea, Anselmi subrayó el valor de iniciar el proceso desde edades tempranas: “La infancia es una etapa clave en la que se forman habilidades blandas fundamentales para toda persona y todo atleta: Disciplina, capacidad de escucha, compromiso, respeto y constancia. Iniciar desde Sub 9 también es formar identidad y sentido de pertenencia desde la base”. Además, agregó: “Queremos que los chicos lleguen a Sub 13 con un camino recorrido y bien formados”.

Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Zapag duro contra Olimpia: “Tuvimos varios campeonatos amañados”
El presidente saliente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, cuestionó el proceso de investigación, acerca de los supuestos campeonatos amañados por parte de Olimpia.
Enero 27, 2026 02:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti.jpg
Cerro Porteño
Vegetti titular: El 11 que prepara Cerro Porteño ante San Lorenzo
El técnico Jorge Bava prepara un onceno poderoso para enfrentar a Sportivo San Lorenzo donde la principal novedad es la presencia del goleador Pablo Vegetti como titular.
Enero 27, 2026 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
20260127_084039.jpg
Cerro Porteño
Juan Manuel Iturbe sale a respaldar a Wilder Viera
Juan Manuel Iturbe salió a respaldar a Wilder Viera, uno de los jugadores más criticados del plantel de Cerro Porteño.
Enero 27, 2026 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
La nueva camiseta de Cerro Porteño
Cerro Porteño presentó este lunes las camisetas que lucirá durante toda la temporada 2026.
Enero 26, 2026 05:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava
Cerro Porteño
Bava: “Nos dominaron casi todo el segundo tiempo”
Después del empate a frente a Libertad, el técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, analizó el partido y reconoció: “En el segundo tiempo sí, nos dominaron casi todo el segundo tiempo”.
Enero 25, 2026 03:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Zapag tiene un “as bajo la manga”
Juan José Zapag, presidente saliente de Cerro Porteño, envió una advertencia en caso de que la próxima comisión directiva no cuide al club azulgrana.
Enero 25, 2026 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más