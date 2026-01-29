Cerro Porteño fortalece su trabajo desde la base

El lanzamiento representa un paso clave dentro del fortalecimiento del club. Los selectivos que anteriormente formaban parte de las escuelas de fútbol pasaron a integrarse oficialmente a las Divisiones Formativas, iniciando un camino de formación con estándares profesionales desde edades tempranas, bajo la metodología, lineamientos y acompañamiento del Área de Formativas.

“Cerro Porteño es reconocido por ser semillero de talento y por contar con una de las canteras más importantes del país. Esta es una evolución natural del trabajo sostenido que venimos realizando desde hace años: Empezar antes, formar mejor, acompañar más”, destacó Juan Cruz Anselmi, coordinador de las Divisiones Formativas de Cerro.

“Venimos observando un valor enorme en las escuelas de fútbol, que generan una base amplia de niños con talento. El proyecto aparece justamente como puente: Transformar ese semillero en un camino formativo más directo, para que los chicos ingresen antes a una proyección profesional”, agregó Miguel Castillo, director de las Formativas. “El proceso de trabajo va a ser muy progresivo, acorde a cada edad y con acompañamiento muy cercano de nuestro staff, entre técnicos, entrenadores, profesionales de la salud y educadores”, agregó. También señaló que este programa busca elevar el nivel de entrenamiento y competencia al estándar de Formativas: Los futbolistas serán monitoreados y evaluados de manera constante para permanecer dentro de los planteles de las categorías infantiles.

En esa misma línea, Anselmi subrayó el valor de iniciar el proceso desde edades tempranas: “La infancia es una etapa clave en la que se forman habilidades blandas fundamentales para toda persona y todo atleta: Disciplina, capacidad de escucha, compromiso, respeto y constancia. Iniciar desde Sub 9 también es formar identidad y sentido de pertenencia desde la base”. Además, agregó: “Queremos que los chicos lleguen a Sub 13 con un camino recorrido y bien formados”.