01 may. 2026
Copa Sudamericana

Pabló Sánchez: “Los últimos dos partidos nos dejan un sabor muy amargo”

El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, lamentó la goleada encajada ante Vasco da Gama y le sumó la derrota ante Libertad. “Los últimos dos partidos nos dejan un sabor muy amargo”, señaló.

Mayo 01, 2026 08:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Sánchez

Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

Olimpia fue goleado el jueves por el Vasco da Gama en juego correspondiente a la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. El técnico decano, Pablo Sánchez, sostuvo: “Tenemos mucho por mejorar porque los últimos dos partidos nos dejan un sabor muy amargo”.

A la caída en tierras brasileñas, el entrenador le sumó la derrota por el Torneo Apertura ante Libertad. “Tenemos que entender que tanto el campeonato local como la posible clasificación a la otra fase de la Copa Sudamericana dependen de nosotros”, añadió.

Curiosamente, en ambos juegos su equipo, que se caracterizó por una sólida defensa, recibió tres goles. “Son dos situaciones claras, sobre todo si analizamos cada uno de los goles han sido errores nuestros (…) Fueron errores que no veíamos cometiendo. Me duele muchísimo”, aseveró.

Pablo Sánchez indicó que el 3-0 frente al Vasco da Gamaes una dura derrota, sobre todo por lo abultado del resultado. Desde lo futbolístico entendimos que habíamos hecho un buen primer tiempo, muy prolijo haciendo que al rival le cueste generar situaciones y aprovechando algunas transiciones rápidas”.

“En una descoordinación llega el primer gol. Pero entendíamos que si en el segundo tiempo manteníamos la calma podríamos encontrarle la vuelta al partido. Ahí sí estoy casi convencido que los primeros siete minutos del segundo tiempo fueron fatales, cometimos algunos errores propios, bien marcados que el rival aprovecho y de alguna manera empezó a sentenciar el partido”, concluyó.

Olimpia se quedó con cuatro unidades en el Grupo H, misma cantidad que posee el Vasco da Gama y Audax Italiano; cierra la clasificación Barracas Central con tres puntos.

Copa Sudamericana Olimpia Pablo Sánchez
Redacción D10
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