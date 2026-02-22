21 feb. 2026
Olimpia

Olimpia, con mucho picante

El clásico fue para el Decano y tras el cierre del partido comenzaron con las dedicatorias.

Febrero 21, 2026 09:07 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-21 at 8.36.58 PM.jpeg

El Decano festejó en Barrio Obrero.

Foto: José Bogado - UH

El superclásico del fútbol paraguayo se disputó este sábado en La Nueva Olla de Barrio Obrero y fue con triunfo del Olimpia por la mínima diferencia gracias al tanto de Richard Ortiz en la primera fracción.

Con el pitazo final de David Ojeda, el Decano, a través de las redes sociales, lanzó una burla con dedicatoria. En el flyer que acompañaba el anuncio del final del partido, se lee un mensaje que dice “Olimpia tu papá”.

El Franjeado tiene una racha de 10 partidos sin perder en La Nueva Olla, además que el balance general histórico ubica al Decano por encima del conjunto azulgrana.

Olimpia Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
