Olimpia, con mucho picante

El superclásico del fútbol paraguayo se disputó este sábado en La Nueva Olla de Barrio Obrero y fue con triunfo del Olimpia por la mínima diferencia gracias al tanto de Richard Ortiz en la primera fracción.

Con el pitazo final de David Ojeda, el Decano, a través de las redes sociales, lanzó una burla con dedicatoria. En el flyer que acompañaba el anuncio del final del partido, se lee un mensaje que dice “Olimpia tu papá”.

El Franjeado tiene una racha de 10 partidos sin perder en La Nueva Olla, además que el balance general histórico ubica al Decano por encima del conjunto azulgrana.

Para calmar el sistema nervioso y los dolores musculares. 😆