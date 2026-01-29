28 ene. 2026
Torneo Apertura

2 de Mayo y Olimpia empatan en un partidazo

El 2 de Mayo y Olimpia no se sacaron ventaja y firmaron un emotivo empate 1-1 en el estadio Río Parapití, que este miércoles celebró las mejoras para recibir el juego por Copa Libertadores.

Enero 28, 2026 10:10 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de mayo olimpia.jpg

Jugadores de Olimpia y 2 de Mayo se disputan el balón.

Foto: Copa de Primera

Olimpia no fue contundente en La Terraza del país y se tuvo que conformar con un empate a un gol en la continuidad de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

Diego Acosta adelantó al Gallo, pero Gustavo Vargas hizo la paridad en un complemento muy emotivo. Sebastián Ferreira dilapidó un tiro penal. Con este resultado, el local logró su primera unidad, mientras que el visitante llegó a cuatro puntos.

EL PARTIDO. En el primer tiempo el equipo de Pablo Sánchez dominó el mando del partido, creando las mejores ocasiones de gol, pero sus intenciones se estrellaron contra los guantes del portero local Ángel Martínez, especialmente.

La acción más importante se produjo cerca del cierre del segundo cuarto cuando el mediocampista Hugo Quintana cobró un tiro libre espectacular, que dio en el palo de un arquero local que ya nada podía hacer.

El compromiso se disputaba con altos decibeles en este tiempo, encontrando al Gallo Norteño agazapado con la idea de dar el picotazo al Rey de Copas. Sin embargo, el disparo de Óscar Romero no encontró la portería, en uno de sus avances más certeros.

En el complemento, el plan de juego no cambió. El Decano siguió atacando y se encontró con una pena máxima que Sebastián Ferreira falló a los 50 minutos. La acción también sirvió para la reivindicación del portero que había cometido la falta sobre Iván Leguizamón.

Las emociones se intensificarían en los minutos siguientes. En un contragolpe furibundo, Diego Acosta definió muy bien ante la salida de Gastón Olveira para adelantar al elenco pedrojuanino, pasando la hora. Nueve minutos después, a los 73’, Gustavo Vargas emparejó todo en Pedro Juan Caballero.

Lejos de bajar el ritmo, los equipos siguieron dándose golpes mutuos. Pedro Delvalle agitó las redes del Decano, pero el gol no valió por una posición adelantada previa. El público mayoritario celebró con gran bullicio.

En el resto del tiempo, Olimpia y el 2 de Mayo siguieron creando posibilidades de peligro, reconociendo la necesidad de los puntos. Al término de los 90 y la adición, el marcador ya no se movió en el Río Parapití que celebró sus mejoras con un trepidante empate.

Torneo Apertura 2 de Mayo Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ganó Nacional.jfif
Torneo Apertura
Nacional consigue una gran remontada ante Luqueño en Itauguá
Los académicos con más fuerza que fútbol lograron una gran remontada para vencer por 2-1 a los auriazules en el arranque del segundo capítulo del Torneo Apertura 2026, en la ciudad de Itauguá.
Enero 27, 2026 08:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño
Torneo Apertura
Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Sportivo San Lorenzo y Cerro Porteño dan continuidad a la segunda fecha del Torneo Apertura en el esradio Erico Galeano.
Enero 27, 2026 05:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño vs. Nacional
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño vs. Nacional: Paso a paso
Con el Sportivo Luqueño vs. Nacional se abre la segunda fecha del Torneo Apertura, en el estadio ueno Luis Salinas.
Enero 27, 2026 02:54 p. m.
 · 
Redacción D10
erico-galeano-capiata.JPG
Torneo Apertura
Cerro Porteño va hasta Capiatá en busca de su primer triunfo
Cerro Porteño visitará el estadio Erico Galeano de Capiatá para enfrentar al recién ascendido Sportivo San Lorenzo.
Enero 27, 2026 10:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Luqueño y Nacional.jpg
Torneo Apertura
Luqueño y Nacional abren la fecha 2
Sportivo Luqueño recibe este martes en el estadio Luis Salinas a Nacional en el juego que abrirá la fecha 2 del torneo Apertura 2026.
Enero 27, 2026 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Árbitros.jpg
Torneo Apertura
La fecha 2 ya tiene a los árbitros que impartirán justicia
La Comisión de Árbitros de la APF emitió la nómina de jueces que tendrán a su cargo los seis partidos de la fecha 2 del Apertura 2026. Recordemos que esta sería la primera fecha de adelanto en el torneo. Se puede destacar que Derlis López dirigirá San Lorenzo vs. Cerro Porteño y Mario Díaz de Vivar el choque entre 2 de Mayo vs. Olimpia.
Enero 26, 2026 08:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más