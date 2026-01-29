2 de Mayo y Olimpia empatan en un partidazo

Olimpia no fue contundente en La Terraza del país y se tuvo que conformar con un empate a un gol en la continuidad de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

Diego Acosta adelantó al Gallo, pero Gustavo Vargas hizo la paridad en un complemento muy emotivo. Sebastián Ferreira dilapidó un tiro penal. Con este resultado, el local logró su primera unidad, mientras que el visitante llegó a cuatro puntos.

EL PARTIDO. En el primer tiempo el equipo de Pablo Sánchez dominó el mando del partido, creando las mejores ocasiones de gol, pero sus intenciones se estrellaron contra los guantes del portero local Ángel Martínez, especialmente.

La acción más importante se produjo cerca del cierre del segundo cuarto cuando el mediocampista Hugo Quintana cobró un tiro libre espectacular, que dio en el palo de un arquero local que ya nada podía hacer.

El compromiso se disputaba con altos decibeles en este tiempo, encontrando al Gallo Norteño agazapado con la idea de dar el picotazo al Rey de Copas. Sin embargo, el disparo de Óscar Romero no encontró la portería, en uno de sus avances más certeros.

En el complemento, el plan de juego no cambió. El Decano siguió atacando y se encontró con una pena máxima que Sebastián Ferreira falló a los 50 minutos. La acción también sirvió para la reivindicación del portero que había cometido la falta sobre Iván Leguizamón.

Las emociones se intensificarían en los minutos siguientes. En un contragolpe furibundo, Diego Acosta definió muy bien ante la salida de Gastón Olveira para adelantar al elenco pedrojuanino, pasando la hora. Nueve minutos después, a los 73’, Gustavo Vargas emparejó todo en Pedro Juan Caballero.

Lejos de bajar el ritmo, los equipos siguieron dándose golpes mutuos. Pedro Delvalle agitó las redes del Decano, pero el gol no valió por una posición adelantada previa. El público mayoritario celebró con gran bullicio.

En el resto del tiempo, Olimpia y el 2 de Mayo siguieron creando posibilidades de peligro, reconociendo la necesidad de los puntos. Al término de los 90 y la adición, el marcador ya no se movió en el Río Parapití que celebró sus mejoras con un trepidante empate.