24 feb. 2026
Fútbol Internacional

Prestianni viaja con el Benfica a Madrid

El argentino Gianluca Prestianni viaja este martes a Madrid junto con el resto de jugadores del Benfica, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el club a la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Febrero 24, 2026 08:47 a. m. • 
Por Redacción D10
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM

Vinícius y Gianluca Prestianni, envueltos en una gran polémica.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Prestianni, de 20 años, fue uno de los últimos futbolistas del Benfica en entrar en el aeropuerto de Lisboa y fue el más aplaudido por las decenas de seguidores que esperaban al equipo en el lugar, según medios lusos.

Antes de viajar, el presidente del Benfica, Rui Costa, aseguró que el jugador “es todo menos racista” y criticó que el extremo esté siendo “crucificado” por una situación aún por probar.

“No estaba dentro del campo para saber qué se dijo. Lo que puedo decir es que creo en mi jugador. Prestianni está siendo crucificado como una persona racista y es todo menos racista”, declaró Costa a la prensa en el aeropuerto lisboeta.

“El Benfica nunca tendría jugadores racistas en su plantilla. Prestianni no es racista y, si lo fuera, yo sería el primero en tomar medidas”, añadió.

Tras los incidentes del partido de ida en Lisboa el pasado 17, en el que el delantero del Real Madrid Vinícius Jr. denunció que había sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni, la UEFA suspendió provisionalmente al argentino, por lo que no estará en el partido de vuelta que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el Benfica ha presentado un recurso contra esta decisión, ya que el club lisboeta considera “que no hay nada probado y que no se justifica la ausencia del jugador en este partido”, e incluso ha viajado con el equipo a la capital española.

Fútbol Internacional Benfica Real Madrid
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ITA-SERIEA-ATALANTA-NAPOLI
Fútbol Internacional
Una mujer apuñala a su marido al creer que la insultaba cuando veía fútbol
Una mujer fue detenida en Nápoles (sur) acusada de maltrato familiar y lesiones agravadas, después de herir con un cuchillo a su marido, tras creer que los insultos que el hombre profería mientras veía por televisión el partido entre el Atalanta y el Nápoles iban dirigidos a ella.
Febrero 23, 2026 12:16 p. m.
776452854
Fútbol Internacional
Salah encadena su peor racha goleadora en Premier League
Mohamed Salah vive un momento atípico en el Liverpool al atravesar su peor racha goleadora en su carrera en la Premier League, desde su llegada en 2017, al sumar nueve partidos consecutivos sin marcar en el torneo inglés.
Febrero 23, 2026 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
HB2YCQ3WoAAYFsU.jpg
Fútbol Internacional
El argentino Prestianni, suspendido provisionalmente por la UEFA
El jugador argentino Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica de Portugal, ha sido suspendido provisoriamente este jueves, así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano.
Febrero 23, 2026 11:50 a. m.
 · 
Redacción D10
3dae77dfd203a12acc7ffc977f8adefb1db537efw.jpg
Fútbol Internacional
Fernando Diniz, destituido como técnico del Vasco da Gama
El exseleccionador brasileño Fernando Diniz fue destituido este domingo como técnico del Vasco da Gama, tras perder en casa, por 0-1, el partido de ida de semifinales del Campeonato Carioca frente al Fluminense.
Febrero 23, 2026 06:45 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION
Fútbol Internacional
Muerte de líder narco desata terror en México y golpea al fútbol
Violencia tras muerte ‘El Mencho’ provocó suspensión Clásico femenino y Querétaro-Juarez. La preocupación es grande a meses del Mundial.
Febrero 23, 2026 06:35 a. m.
 · 
Redacción D10
HByh38rWAAAj6p_.jpeg
Fútbol Internacional
El Santos de Neymar, eliminado del Paulistão de forma poco creíble
El Santos de Neymar naufragó este domingo en cuartos de final del Campeonato Paulista, tras perder 2-1 ante un Novorizontino que se clasificó gracias a un gol del centrocampista Léo Naldi en el último segundo del partido.
Febrero 22, 2026 07:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más