Pablo Guiñazú, nuevo entrenador de Libertad

Tras la salida de Sergio Aquino como entrenador, la directiva de Libertad ya dio a conocer al sustituto del Patito, que será otro histórico de la institución como el argentino Pablo Guiñazú.

La presentación oficial del Cholo Guiñazú como nuevo técnico de Libertad se dará este viernes a las 18:30 en La Huerta.

Guiñazú tuvo dos ciclos como jugador en Libertad cosechando varios títulos locales y siendo parte del plantel que llegó a semifinales de la Copa Libertadores 2006.

Últimamente, en su faceta de entrenador, estuvo dirigiendo a Talleres de Córdoba. En el país, dirigió a Sol de América en el 2022.