Mbappé noquea al Athletic y disipa la crisis del Madrid

Fueron dos golazos del ‘crack’ madridista, el 0-1 y el 0-3, y una cesión de cabeza a Eduardo Camavinga para el que el centrocampista finalizase otro golazo, en esa ocasión en una brillante acción colectiva de los blancos. Entre los que se reivindicaron con un buen partido Trent Alexander-Arnold, que acabó lesionado, y Jude Bellingham.

Mbappé abrió el marcador en el minuto 7 con una carrera llena de potencia, tras un gran pase de Trent, en la que se deshizo sucesivamente de Iñigo Lekue, Dani Vivián, Aymeric Laporte y Unai Simón, el mejor de los locales; Camavinga puso el 0-2 con un cabezazo en el área pequeña, a pase también de cabeza de Mbappé; y Mbappé cerró el marcador con un disparo desde 25 metros, sin marcador encima, que sorprendió al meta internacional.

Con este resultado el Madrid, una vez perdido el liderato, sigue a la estela del Barcelona, a un punto, en cabeza de la tabla.

Para el Athletic la derrota es dura y con el agravante de que comienza de la peor manera posible la tremenda semana en San Mamés que arrancó y que continuará el sábado contra el Atlético Madrid y el miércoles siguiente contra el PSG.

Ambos técnicos presentaron alineaciones reveladoras de cómo preveían el partido, ya que fortalecieron sobremanera en lo físico el medio campo.

Xabi Alonso prescindiendo de Guler y adelantando a Valverde a interior junto a Tchouameni, Camavinga y Bellingham; y Valverde con un novedoso trivote con los tres más habituales en el doble pivote, Jauregizar, Rego y Galarreta, este la pieza clave en la elaboración del juego.

Además Valverde apostó por otro joven, Adama Boiro, en el lateral izquierdo ante las molestias durante esta semana de Yuri Berchiche; y Alonso salió con Trent y Carreras en los laterales.

El choque arrancó dejando claras las jerarquías. Las del Madrid y su enorme plantilla, la de Mbappé como enorme estrella, la de Vinicius como gran agitador y la de Unai Simón bajo palos. Más tarde Courtois respondería al meta rojiblanco.

No habían pasado cuatro minutos y Mbappé avanzó por donde iban a ir las cosas con una acción individual desde la línea de fondo que abortó con una gran intervención el portero de la selección española, quien también detuvo el primer intento de Vinicius.

Pero el Madrid había salido desatado y Mbappé imparable para la defensa bibaína, de la que Lekue, Vivián, Laporte y hasta Simón poco pudieron hacer en una cabalgada del astro francés nacida en un tremendo cambio de juego de Trent que acabó en el 0-1. Una jugada individual propia de portentos.

Empezaron a reaccionar los leones, a quienes no sentó demasiado bien el trivote en medio campo por el que apostó Valverde, y Guruzeta enganchó una volea a centro de Nico que se le fue arriba.

Fue el inicio de la reacción que llevó a los de Valverde a dominar en el segundo cuarto de hora de la primera mitad. Aunque aún tuvo que contener la respiración en un centro-chut de Vincius, con Simón superado, que despejó Laporte.

Apretó el Athletic, Berenguer empezó a hacerse omnipresente y Courtois tuvo que aparecer dos veces para salvar el 1-1. En la primera para rechazar otra buena volea de Guruzeta en el área y en la segunda para tapar una jugada de gol de Berenguer, a quien dejó solo ante el meta belga un taconazo de Nico.

Retomó el control el Madrid, Vinicius se encontró con el palo en un centro sin apenas ángulo desde la línea de fondo con Simón delante y Camavinga marcó el 0-2 con un cabezazo en el área pequeña que le sirvió Mbappé para finalizar una tremenda jugada colectiva madridista con Bellingham, como toda la primera parte, como jefe de operaciones.

Un mazazo para el Athletic, en el que Valverde movió el banquillo tras el descanso. Entre otras cosas para deshacer el trivote del medio campo y recuperar el 1-4-2-3-1 con Unai Gómez en la media punta.

Parecieron darle resultado los cambios al técnico local -el otro era del de Areso por Lekue, que sufrió lo indecible con Mbappé- porque las dos primeras oportunidades fueron rojiblancas.

La primera un gran disparo lejano de Jauregizar que obligó a Courtois a despejar a córner y la segunda una colada en el área de Unai Gómez en la que el bermeano no se decidió a disparar antes de perder ya las opciones de hacer daño.

Cuando parecía más cercano al 1-2 que al 0-3 apareció de nuevo Mbappé y liquidó el partido. El ’10' blanco recibió solo un poco alejado del borde del área, no se lo pensó y enganchó un fuerte disparo al primer palo de la meta bilbaína al que no pudo responder Unai Simón.

Ya con el partido decantado, el Athletic siguió buscando marcar al menos un gol, pero Guruzeta no llegó a un centro de Nico y a Vesga, ya en el descuento, se le marchó desviada una volea en el área. De hecho estuvo más cerca el 0-4, pero Simón respondió felino a un disparo lejano de Valverde.

- Ficha técnica:

0 - Athletic: Unai Simón; Lekue (Areso, m.46), Vivián, Laporte, Adama; Rego, Jauregizar (Vesga, m.69), Galarreta (Unai Gómez, m.46); Berenguer (Serrano, m.69), Nico Williams (Selton, m.78) y Guruzeta.

3 - Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold (Asencio, m.55), Militao (Brahim, m.77), Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Guler, m.69), Bellingham; Vinícius (Rodrigo, m.77) y Mbappé (Gonzalo, m.77).

Goles: 0-1, m.7: Mbappé. 0-2, m.42: Camavinga. 0-3, m.59: Mbappé.

Árbitro: Gil Manzano (Colegio Extremeño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Berenguer (m.65) y Rego (m.75).

Incidencias: Partido adelantando de la jornada 19 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 51.313 espectadores. Dato oficial.