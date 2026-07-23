23 jul 2026
Copa Sudamericana

Atención Olimpia: DIM y Vasco da Gama empatan en un partidazo

Independiente Medellín empató 2-2 con Vasco da Gama en el partido de ida de la repesca por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Julio 23, 2026 12:01 p. m.
Copa Sudamericana: Medellín - Vasco da Gama

Hubo paridad en Colombia entre el DIM y Vasco.

STR/EFE

John Montaño fue la figura del equipo antioqueño al marcar un doblete en el cuarto minuto añadido al primer tiempo y en el 72, pero el conjunto brasileño respondió en ambas ocasiones.

Primero se vio favorecido por un gol en meta propia de Joaquín Varela en el 46 y de Claudio Spinelli en el 86.

Con el empate, quedó abierta la serie, que se definirá la próxima semana en Río de Janeiro.

El encuentro se jugó a puerta cerrada en el estadio Atanasio Girardot por una sanción impuesta por la Conmebol al Medellín, luego de los incidentes protagonizados por algunos de sus aficionados durante el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

El DIM tomó la iniciativa desde el comienzo y generó peligro con Montaño, Halam Loboa y Yony González, mientras que Vasco respondió con aproximaciones de Adson, Brenner y Andrés Gómez, que exigieron al guardameta Éder Chaux.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Yony González asistió a Montaño, quien definió de zurda dentro del área para abrir el marcador antes del descanso.

En la segunda parte, Vasco adelantó sus líneas y buscó el empate, que llegó muy temprano a través de un autogol.

Pero el Medellín volvió a golpear a los 72 minutos. Jeison Medina, recién ingresado, remató dentro del área y el rebote quedó servido para que Montaño anotara su segundo gol de la noche.

La reacción brasileña llegó desde el banco porque los ingresos de Johan Rojas, Marino Hinestroza y Claudio Spinelli revitalizaron el ataque visitante y aumentaron la presión sobre el arco local.

La insistencia tuvo recompensa en el minuto 86, cuando Cuiabano envió un centro al área y Spinelli aprovechó un rebote tras un cabezazo para marcar el 2-2 definitivo.

El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará con el Olimpia paraguayo. EFE

Olimpia DIM Vasco da Gama
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