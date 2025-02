Olimpia no pudo abrir la temporada de manera exitosa, luego de ceder ante Libertad por 1-2 en la final de la Supercopa Paraguay.

Roque Santa Cruz, ex jugador de Olimpia, fue protagonista al convertir un gol, a lo que apuntó el presidente honorario Óscar Vicente Scavone: “Lo encuentro desagradable; hubiese sido bueno que tenga más respeto hacia el hincha y por la historia que tuvo en el club. Él fue ídolo en el club Olimpia en su momento”.

Scavone además expuso en charla con Urbana al Máximo (106.9 FM): “Es normal en el fútbol argentino que un jugador no festeje ni se ría cuando le hace goles al club donde se formó, mostrando respeto por el pasado y por un cariño que Roque no le tiene al Olimpia, y evidentemente no le guarda un cariño especial a la institución que lo formó”. Y agregó: “Comparto el sentimiento con muchísimos olimpistas del país con respecto a este tema”.

LO LAMENTÓ. Scavone puntualizó acerca de la lesión sufrida por Gastón Olveira: “Me genera mucha pena. Él estaba con toda la ilusión y ganas de competir en la Libertadores, una verdadera pena, es muy doloroso que le pase esto otra vez, debido a que queda mucho tiempo fuera, ya que es uno de los referentes, uno de los que llevan para adelante el plantel”.

Analizando lo que fue la acción que desembocó en la lesión del portero, el dirigente argumentó: “Roa (Juan, de Tembetary) debe ser sancionado, Carlos Figueredo (árbitro) es cómplice de este crimen deportivo. Para mí fue una jugada malintencionada y genera un perjuicio grande al club”. Añadió: “Figueredo que estuvo en el VAR, el no haber advertido fue criminal, ni amarilla hubo en una lesión que termina siendo grave”.

Acerca de una posible llegada de Jean Fernandes, que no sigue en Cerro, el dirigente remarcó: “Nada que ver, ni se mencionó su nombre para nada. Siempre están estos trascendidos; en este caso, ni se le mencionó”.