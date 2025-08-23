Luqueño no puede con Recoleta

La fecha 9 del torneo Clausura 2025 deparó este sábado un frío empate sin goles entre el Sportivo Luqueño y Deportivo Recoleta, disputado en el estadio Luis Salinas de Itauguá.

Ambos equipos tuvieron sus intenciones, pero ninguno tuvo esa cuota de claridad para generar situaciones de peligro frente a los arcos y vulnerar el cero que se mantenía inquebrantable en la fresca tarde.

El resultado termina lesionando más las aspiraciones del Sportivo Luqueño que tenía la mirada fija en la punta del campeonato, ya que un triunfo lo hubiera dejado a un punto del Ciclón. Mientras que por el lado del conjunto canario no consigue quebrar la seguidilla de malos resultados y ya son 6 las fechas sin ganar en el campeonato.

En la próxima jornada del torneo Clausura el Deportivo Recoleta deberá recibir al Sportivo 2 de Mayo, mientras que Sportivo Luqueño tendrá que visitar a Olimpia.