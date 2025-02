Óscar Vicente Scavone: “La casa está en orden”

Olimpia goza de un buen momento, luego de conseguir una seguidilla de triunfos con victoria sobre Cerro en el clásico y pensando en los rivales que vienen en el Apertura: General Caballero, 2 de Mayo, Libertad, Nacional y Recoleta y en un mes la Libertadores.

En diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Óscar Vicente Scavone, presidente honorario del club, manifestó que “la casa está muy en orden y el grupo está compenetrado, solidarios entre ellos y eso se nota en la cancha; confío en que Olimpia va a hacer una buena Copa Libertadores. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero este grupo no nos va a defraudar”.

Apuntando a lo que transmite el equipo, Scavone planteó: “El grupo da tranquilidad y confianza, para poder desarrollar el fútbol que Olimpia muestra y no hay rencillas, no hay división o jugadores que no se hablen; hay un ambiente espectacular”.

Agregó que “eso se da desde la cabeza y fundamentalmente con el manejo de Martín Palermo y sus colaboradores, y también hay que reconocer y felicitar a la comisión directiva y a su presidente (Coto Nogués), por las contrataciones que hicieron, estamos viendo mucho nivel y jerarquía”.

LAS CLAVES. Para Scavone, mantener el plantel y el cuerpo técnico son fundamentales para el proyecto, agregando el trabajo que se cumplió previo a la pretemporada para sumar puntos importantes: “La continuidad del entrenador Martín Palermo fue lo más positivo que pudo haber pasado, porque él sabe íntimamente que con este plantel está confiado en hacer un gran trabajo, a ello se suman las acertadas decisiones al reforzar el equipo; se nota la calidad y el trabajo serio que se planteó en ello”.

Abordando más íntimamente la situación del Olimpia, el dirigente fue claro al exponer: “El club está al día con los premios, y casi al día con los sueldos, así que la directiva está respondiendo con el grupo”.

DE CERCA. Siempre presente, el ex presidente decano planteó que en esta temporada continúa con la dinámica de acompañar de cerca al equipo: “Me voy a ir a Juan León Mallorquín con Olimpia y le acompañaré toda la Copa Libertadores, de local y de visitante, donde sea. Podría otorgar algún premio doble en la Copa, porque este tipo de competiciones siempre dan una motivación extra. Quiero apoyar a estos chicos que nos representan”.

Acerca del momento del tradicional rival, Cerro, Scavone reflexionó: “Todos conocemos a Cerro Porteño, es un club en donde no ganas 2 o 3 partidos, ya comienzan los problemas, seguramente tienen una presión extra. En clubes grandes no te acompañan los resultados y se mueve toda la estantería”.

Respecto al último clásico: “Ganamos de muy buena manera, con mucho carácter y el arbitraje de David Ojeda fue impecable, ni un solo error”.