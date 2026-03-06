Óscar Toledo: “Es algo único con el que todo jugador sueña”

El ingreso de Óscar Toledo para la tanda de penales se destacó en la clasificación de Recoleta ante Nacional en la Copa Sudamericana. El portero tapó dos penales y fue clave para avanzar a la fase de grupos del torneo internacional.

“Es algo único con el que todo jugador sueña, entrar al último minuto y salir figura”, sostuvo emocionado en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Dijo que fue “una clasificación histórica para Recoleta. Muy feliz, muy contento por formar parte de esto”.

Con relación al cambio que ordenó el entrenador Jorge González, Óscar Toledo mencionó que “fue un momento complicado, candente. Si entraba tenía que atajar y fue así”.

Aseveró que “estaba preparado. Estaba estudiando los penales. En el día vi algunos videos de los pateadores. Fui analizando con el profe que nos pasó unos datos. Nosotros no sabíamos con Nelson (Ferreira), pero la decisión se tomó sobre la hora y estuve ahí para ayudar al equipo”.

Por último, confesó que compartió la concentración con el portero titular Nelson Ferreira y entendió el cambio. “Él entendió. Me decía que si había penales iba a entrar yo. Intuía también. No tuvo culpa en el gol, pero el profe ya tenía tomada la decisión”, sentenció.

Recoleta igualó a un gol con Nacional en tiempo normal y derrotó en los penales por 4-5 para estar en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.