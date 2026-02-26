Recoleta fichará a Pablo Zeballos

El presidente de Recoleta, Luis Vidal, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió al caso de Pablo Zeballos. El delantero solicitó su ficha de Ameliano, último club en el que jugó y se alista para volver a la actividad en el Canario.

Al respecto, el mandamás del conjunto amarillo fue claro y dijo que no le cierra la puerta nadie, aunque aclaró que para que pueda jugar deberá estar en forma física. “Está sin jugar 4 años y cuando se ponga en forma será observado”, expresó.

Según Vidal, la idea de la institución es fichar a jugadores con experiencia, no precisamente con la intención de que estén en campo, sino que sea un sostén para los juveniles que son parte del plantel de primera.

Por último se refirió a la “Ley Vidal” que prohíbe que dirigentes disputen encuentros de fútbol y si bien mencionó que no existe prohibición para que dispute la Copa Sudamericana, tampoco tiene el espíritu entrar en conflicto con la norma local.

