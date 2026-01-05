Marcelo Cañete, el conductor de Recoleta

El experimentado mediocampista Marcelo Cañete fue anunciado en Recoleta donde tendrá la misión de ser el creador del equipo funebrero en esta temporada 2026.
Marcelo Cañete, últimamente en Sol de América en la Intermedia, habló de sus ganas de seguir activo a sus 34 años. “Me llamaron, nos pusimos de acuerdo y ya estoy de pretemporada. Feliz por eso”, arrancó diciendo.
El volante estuvo por Sol de América el último semestre, pero anteriormente jugó para Libertad, Guaraní y Luqueño. Recoleta será su quinto equipo en el fútbol paraguayo. “He pasado por varios clubes, con buenos y malos momentos pero siempre con humildad”, indicó.
Por último se refirió a lo que se viene por delante. “Tenemos un año con muchos desafíos, la idea es hacer bien las cosas para cumplir con los objetivos. Ya habrá tiempo para la parte futbolística, ahora estoy enfocado en ponerme a punto en lo físico”, cerró.