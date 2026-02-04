El gran promedio goleador de Allan Wlk

Allan Wlk llegó a Recoleta esta temporada y en tres fechas está logrando marcar un gol por partido. “Estamos finos y contentos por la victoria”, afirmó en charla para el programa Fútbol a lo Grande tras el triunfo ante Libertad.

“El delantero vive del gol”, manifestó el goleador del campeonato y explicó que estuvo “a préstamo en Atlante. Al volver se dio la posibilidad de ir a Recoleta. Era un club que me atraía y se dio y me está yendo muy bien”.

“El primer día encontré un buen grupo, con buenos jugadores, buenas personas. Eso te da una rápida adaptación”, acotó. “Eso se notó rápido, en los entrenamientos, en la pretemporada”, señaló el atacante de 22 años.

¿Por qué no Olimpia?

Con respecto a por qué no regresó a Olimpia, el club donde debutó, detalló que “son decisiones del club. Yo estaba dispuesto a volver a Olimpia, pero a veces las cosas no se dan y se respetan las decisiones de los que están”.

Si considera una injusticia su no vuelta al Decano, Allan Wlk fue claro: “No veo injusticia en el fútbol. No me gusta decir esa palabra, simplemente no se pudo dar. Cuando se cierra una puerta se abre otra. Ahora estoy contento en Recoleta y contento con el presente del equipo”.

Ahora, Allan Wlk apunta toda su artillería al Sportivo San Lorenzo, rival de Recoleta por la cuarta fecha del Torneo Apertura.