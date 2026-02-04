04 feb. 2026
Recoleta

El gran promedio goleador de Allan Wlk

Si bien solo pasaron tres fechas del Torneo Apertura, el delantero de Recoleta, Allan Wlk, está marcando en cada jornada y es el actual artillero del certamen.

Febrero 04, 2026 06:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Allan Wlk

Allan Wlk anotó en cada juego del Apertura.

Foto: Gentileza - Allan Wlk

Allan Wlk llegó a Recoleta esta temporada y en tres fechas está logrando marcar un gol por partido. “Estamos finos y contentos por la victoria”, afirmó en charla para el programa Fútbol a lo Grande tras el triunfo ante Libertad.

“El delantero vive del gol”, manifestó el goleador del campeonato y explicó que estuvo “a préstamo en Atlante. Al volver se dio la posibilidad de ir a Recoleta. Era un club que me atraía y se dio y me está yendo muy bien”.

“El primer día encontré un buen grupo, con buenos jugadores, buenas personas. Eso te da una rápida adaptación”, acotó. “Eso se notó rápido, en los entrenamientos, en la pretemporada”, señaló el atacante de 22 años.

¿Por qué no Olimpia?

Con respecto a por qué no regresó a Olimpia, el club donde debutó, detalló que “son decisiones del club. Yo estaba dispuesto a volver a Olimpia, pero a veces las cosas no se dan y se respetan las decisiones de los que están”.

Si considera una injusticia su no vuelta al Decano, Allan Wlk fue claro: “No veo injusticia en el fútbol. No me gusta decir esa palabra, simplemente no se pudo dar. Cuando se cierra una puerta se abre otra. Ahora estoy contento en Recoleta y contento con el presente del equipo”.

Ahora, Allan Wlk apunta toda su artillería al Sportivo San Lorenzo, rival de Recoleta por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Recoleta
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G84oDoTXsAAG4mP.jpeg
Recoleta
Hugo Sandoval asegura su continuidad en Reco
Hugo Sandoval extendió su vínculo contractual con Recoleta FC para las competencias del año entrante, confirmó ayer su representante Hugo Gaona en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.
Diciembre 26, 2025 08:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Tales_64776674.jpg
Recoleta
Tales Wastowski puede concretar su vínculo con el Canario
El guardameta brasileño, Tales Wastowski, de 28 años de edad y 1,95 de estatura, podría convertirse en el nuevo portero de Recoleta FC para la temporada 2026.
Diciembre 23, 2025 06:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta_64727754.jpg
Recoleta
Vidal: “Será un lindo partido ante Nacional”
Ayer, se realizó el sorteo de los emparejamientos de la Copa Sudamericana 2026, para su primera fase. Cabe destacar que los equipos paraguayos (Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta) tendrán que medirse entre sí por dos lugares en la fase de grupos de la competencia.
Diciembre 19, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
wlk.jpg
Recoleta
Recoleta suma a Allan Wlk
El Deportivo Recoleta, que el lunes próximo comenzará la pretemporada, confirmó la llegada del delantero Allan Wlk.
Diciembre 12, 2025 12:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Silva Luis Vidal
Recoleta
Luis Vidal ve a Alejandro Silva en Olimpia en 2026
Alejandro Silva está para retornar a Olimpia según lo dicho por Luis Vidal, presidente de Recoleta, equipo actual del jugador uruguayo.
Noviembre 26, 2025 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Romero_61102147.jpg
Recoleta
Lucas Romero, con oferta concreta de Universidad de Chile
El futuro de Lucas Romero, jugador de Recoleta, podría estar en la Universidad de Chile, de acuerdo con las palabras del presidente del club canario, Luis Vidal.
Noviembre 26, 2025 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más