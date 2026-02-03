Luis Vidal destaca la histórica victoria ante Libertad

Recoleta venció por primera vez en su historia a Libertad al hacerlo por 2-1 en la fecha 3 del torneo Apertura. Luis Vidal, presidente del elenco funebrero, se refirió a la hazaña de su equipo en contacto con Fútbol a lo Grande.

Vidal arrancó sacando pecho por el gran triunfo de su equipo. “Al fin se dio la victoria y más ante Libertad, por primera vez en la historia”, indicó.

Haciendo un análisis, Luis Vidal manifestó que la victoria fue justa. “El primer tiempo lo hicimos muy bien. Libertad mejoró con los cambios, pero analizando, muy bien Recoleta”, resaltó.

Sobre el gran nivel que viene mostrando su equipo desde su ascenso a Primera División, Luis Vidal fue más analítico. “Cuando proponemos y queremos atacar dejamos espacios, es por eso que hay que ser cautelosos”, lanzó.

Recoleta llegó a 5 puntos en la clasificación del torneo Apertura producto de dos empates en las primeras dos fechas y la última victoria ante Libertad. La próxima fecha, la cuarta del certamen, tendrán que visitar a Sportivo San Lorenzo.