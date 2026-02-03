03 feb. 2026
Recoleta

Luis Vidal destaca la histórica victoria ante Libertad

Luis Vidal, presidente de Recoleta, se refirió en charla con Fútbol a lo Grande de la histórica victoria de Recoleta por primera vez ante Libertad.

Febrero 03, 2026 12:28 p. m. • 
Por Redacción D10
HAMRUoJXIAEtoJ5.jpg

Recoleta y su histórica victoria ante Libertad.

Recoleta venció por primera vez en su historia a Libertad al hacerlo por 2-1 en la fecha 3 del torneo Apertura. Luis Vidal, presidente del elenco funebrero, se refirió a la hazaña de su equipo en contacto con Fútbol a lo Grande.

Vidal arrancó sacando pecho por el gran triunfo de su equipo. “Al fin se dio la victoria y más ante Libertad, por primera vez en la historia”, indicó.

Haciendo un análisis, Luis Vidal manifestó que la victoria fue justa. “El primer tiempo lo hicimos muy bien. Libertad mejoró con los cambios, pero analizando, muy bien Recoleta”, resaltó.

Sobre el gran nivel que viene mostrando su equipo desde su ascenso a Primera División, Luis Vidal fue más analítico. “Cuando proponemos y queremos atacar dejamos espacios, es por eso que hay que ser cautelosos”, lanzó.

Recoleta llegó a 5 puntos en la clasificación del torneo Apertura producto de dos empates en las primeras dos fechas y la última victoria ante Libertad. La próxima fecha, la cuarta del certamen, tendrán que visitar a Sportivo San Lorenzo.

Luis Vidal Recoleta Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Tales_64776674.jpg
Recoleta
Tales Wastowski puede concretar su vínculo con el Canario
El guardameta brasileño, Tales Wastowski, de 28 años de edad y 1,95 de estatura, podría convertirse en el nuevo portero de Recoleta FC para la temporada 2026.
Diciembre 23, 2025 06:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta_64727754.jpg
Recoleta
Vidal: “Será un lindo partido ante Nacional”
Ayer, se realizó el sorteo de los emparejamientos de la Copa Sudamericana 2026, para su primera fase. Cabe destacar que los equipos paraguayos (Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta) tendrán que medirse entre sí por dos lugares en la fase de grupos de la competencia.
Diciembre 19, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
wlk.jpg
Recoleta
Recoleta suma a Allan Wlk
El Deportivo Recoleta, que el lunes próximo comenzará la pretemporada, confirmó la llegada del delantero Allan Wlk.
Diciembre 12, 2025 12:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Silva Luis Vidal
Recoleta
Luis Vidal ve a Alejandro Silva en Olimpia en 2026
Alejandro Silva está para retornar a Olimpia según lo dicho por Luis Vidal, presidente de Recoleta, equipo actual del jugador uruguayo.
Noviembre 26, 2025 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Romero_61102147.jpg
Recoleta
Lucas Romero, con oferta concreta de Universidad de Chile
El futuro de Lucas Romero, jugador de Recoleta, podría estar en la Universidad de Chile, de acuerdo con las palabras del presidente del club canario, Luis Vidal.
Noviembre 26, 2025 12:27 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-21 at 12.38.19 PM.jpeg
Recoleta
“La pelota está en su cancha”
Luis Vidal se refirió al comentado caso de Alejandro Silva y su posible ida a Olimpia.
Noviembre 21, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más