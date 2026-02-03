03 feb. 2026
Recoleta, de la preocupación a la felicidad

El entrenador de Recoleta, Jorge González, se mostró contento por la victoria ante Libertad. Además recordó que la etapa inicial del anterior juego le había dejado preocupado.

Febrero 03, 2026 12:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta tiene cuatro unidades tras su victoria sobre Libertad.

Foto: Gentileza - APF

Recoleta venció a Libertad por 2-1 y los primeros tres puntos del conjunto canario dejó contento a su entrenador Jorge González. “Fue un partido complicado. Sabemos lo que es Libertad en el fútbol paraguayo”, dijo.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande señaló: “Nunca le hemos ganado. Son dos planteles totalmente diferentes, todo lo que mueve Libertad y lo que nosotros movemos”.

Era más importante sacar un buen resultado tras el partido ante Rubio Ñu que nos dejó preocupados por los primeros minutos. Los muchachos se entregaron muy bien y nos dejó cerca de los primeros lugares de la tabla de posiciones, que es el puesto donde queremos estar siempre”, detalló el técnico.

Por otra parte, resaltó el trabajo del delantero Allan Wlk. “Es hoy el día el goleador del torneo”, indicó y subrayó que llegó a Recoleta con el deseo de “volver a nacer, como se dice en el fútbol”. Jugadas las tres fechas, Allan Wlk encabeza la tabla de artilleros con tres tantos marcados, uno por jornada.

“Es muy grato para nosotros que se estén dando los resultados individuales y también colectivos”, acotó.

Sobre la generación de acciones ofensivas analizó que están “generando, pero no todo lo que generamos en el 2025. Vamos a tratar de empujar y tratar de crear más ocasiones de gol y ser ese equipo que hacia goles en el torneo. Necesitamos más goles para poder estar tranquilos y controlar el resultado”.

Redacción D10
