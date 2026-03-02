La Sudamericana es el gran objetivo de Recoleta FC

Jorge González, entrenador de Recoleta FC en charla con Fútbol a lo Grande dio a atender que la apuesta de la institución es la clasificación a la Fase de Grupos de la Sudamericana.

El Canario en la fecha 8 cayó por 2-0 ante Cerro Porteño con un equipo alternativo, atendiendo que la apuesta está fijada en el duelo del jueves (19:00) vs. Nacional por la Suda.

“Se presentó un equipo alternativo porque sabíamos lo que significaba el partido por ingresar a la Copa Sudamericana el próximo jueves y la importancia de ganar ese partido para los ingresos”, dijo.

González admitió públicamente que el Canario es un club con escasos recursos económicos, pero con jugadores de alto profesionalismo. “Somos un equipo que no cuenta con mucho presupuesto pero son profesionales y saben del día a día en el club”, refirió González.