02 mar. 2026
Recoleta

La Sudamericana es el gran objetivo de Recoleta FC

El estratega de Recoleta FC pondrá todas las fichas para clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana, su rival será Nacional, este jueves desde las 19:00 en el Defensores del Chaco.

Marzo 02, 2026 05:43 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta FC.jfif

El plantel de Recoleta FC que midió a Cerro Porteño en La Nueva Olla

APF

Jorge González, entrenador de Recoleta FC en charla con Fútbol a lo Grande dio a atender que la apuesta de la institución es la clasificación a la Fase de Grupos de la Sudamericana.

El Canario en la fecha 8 cayó por 2-0 ante Cerro Porteño con un equipo alternativo, atendiendo que la apuesta está fijada en el duelo del jueves (19:00) vs. Nacional por la Suda.

“Se presentó un equipo alternativo porque sabíamos lo que significaba el partido por ingresar a la Copa Sudamericana el próximo jueves y la importancia de ganar ese partido para los ingresos”, dijo.

González admitió públicamente que el Canario es un club con escasos recursos económicos, pero con jugadores de alto profesionalismo. “Somos un equipo que no cuenta con mucho presupuesto pero son profesionales y saben del día a día en el club”, refirió González.

Recoleta APF
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Marcelo Cañete.jpg
Recoleta
Marcelo Cañete, el conductor de Recoleta
El mediocampista Marcelo Cañete habló con Fútbol a lo Grande de lo que será su nueva etapa en el fútbol paraguayo con la camiseta de Recoleta.
Enero 05, 2026 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge González_58367429.png
Recoleta
Jorge González, conforme con las caras nuevas
El técnico de Recoleta FC en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande refirió su conformidad con relación a las incorporaciones de cara a los desafíos del próximo año.
Diciembre 29, 2025 07:42 a. m.
 · 
Redacción D10
G84oDoTXsAAG4mP.jpeg
Recoleta
Hugo Sandoval asegura su continuidad en Reco
Hugo Sandoval extendió su vínculo contractual con Recoleta FC para las competencias del año entrante, confirmó ayer su representante Hugo Gaona en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.
Diciembre 26, 2025 08:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Tales_64776674.jpg
Recoleta
Tales Wastowski puede concretar su vínculo con el Canario
El guardameta brasileño, Tales Wastowski, de 28 años de edad y 1,95 de estatura, podría convertirse en el nuevo portero de Recoleta FC para la temporada 2026.
Diciembre 23, 2025 06:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta_64727754.jpg
Recoleta
Vidal: “Será un lindo partido ante Nacional”
Ayer, se realizó el sorteo de los emparejamientos de la Copa Sudamericana 2026, para su primera fase. Cabe destacar que los equipos paraguayos (Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta) tendrán que medirse entre sí por dos lugares en la fase de grupos de la competencia.
Diciembre 19, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
wlk.jpg
Recoleta
Recoleta suma a Allan Wlk
El Deportivo Recoleta, que el lunes próximo comenzará la pretemporada, confirmó la llegada del delantero Allan Wlk.
Diciembre 12, 2025 12:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más