26 dic. 2025
Recoleta

Hugo Sandoval asegura su continuidad en Reco

Hugo Sandoval extendió su vínculo contractual con Recoleta FC para las competencias del año entrante, confirmó ayer su representante Hugo Gaona en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Diciembre 26, 2025 08:18 a. m. • 
Por Redacción D10
G84oDoTXsAAG4mP.jpeg

Apuesta. Hugo Sandoval firmó contrato con Reco hasta 2028.

Foto: Prensa - Recoleta

El atacante de 25 años de edad cerró la temporada con buenos números a favor lo que le valió para recibir algunas propuestas de equipos locales y también del plano internacional. En tanto, el agente refirió que su permanencia en el club que dirige el entrenador Jorge González es lo ideal en este momento.

“Hugo Sandoval se queda, firmamos contrato de tres años con la idea de potenciarlo y venderlo. Está muy cómodo en Recoleta, lo único que le faltó fue un poco de continuidad. Está contento, es consciente de que tiene un futuro demasiado importante, por la técnica y por la capacidad para jugar”, expuso.

Se puede mencionar, además, que Recoleta dio a conocer en su red social la continuidad de dos experimentados futbolistas: El zaguero Luis Cardozo y el volante central Juan Núñez. Cabe destacar que el Canario jugará la Copa Sudamericana y los dos torneos domésticos en el 2026.

Redacción D10
