24 feb. 2026
Champions League

Olympiacos no culmina la remontada y el Leverkusen accede a octavos

El Bayer Leverkusen empató 0-0 este martes ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar y se bastó del triunfo a domicilio de la ida para avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Febrero 24, 2026 08:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Vazquez.jpg

Lucas Vazquez celebró la clasificación del Bayer Leverkusen.

Los griegos, con más propósitos que hechos, confiaron en asfixiar a los locales con su presión arriba, pero echaron en falta ocasiones claras para poder soñar con una difícil remontada en el BayArena.

Patrik Schick, el gran protagonista en Atenas tras marcar un doblete, acarició de cabeza el primero cuando sólo habían pasados cuatro minutos. La adelantada línea defensiva helena, en campo contrario cuando el balón era del Leverkusen, sufrió para controlar los desmarques a la espalda del checo, que avisó de nuevo minutos más tarde con una imprecisa vaselina sobre el meta Konstantinos Tzolakis.

Ofensivamente, los griegos buscaron siempre crear ventajas desde el flanco derecho con la dupla Rodinei-Gelson Martins, aunque estuvieron muy faltos de colmillo. Con la presión como principal argumento, el Olympiacos se repuso a la falta de ocasiones -cero en la primera mitad- y trató de provocar el error en la zaga local para encontrar la vía más rápida al gol.

Gelson obligó a estirarse por primera vez a Janis Blaswich tras la reanudación con una volea cargada de veneno en el minuto 50. No se quedó atrás el Bayer, que respondió desde la izquierda con un potente zurdazo de Grimaldo que se estrelló en el larguero sólo 12 minutos más tarde.

Con las internadas veloces del extremo portugués, Mendilibar optó por dar entrada al marroquí El Kaabi para intentar ganar presencia en área, mientras que el Leverkusen perdió por lesión al español Lucas Vázquez en el minuto 77.

Sin goles y sin emoción, el Olympiacos firmó el empate sin goles y permitió el pase a octavos del Bayer, que en una temporada regular en la Bundesliga, en la que se encuentra en el sexto lugar, avanzará a la siguiente ronda para enfrentarse al Arsenal o al Bayern de Múnich, los dos mejores equipos de Europa en la primera fase.

-- Ficha técnica:

0 - Bayer Leverkusen: Blaswich; Lucas Vázquez (Arthur, min.77), Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Palacios (Tape, min.73), Aleix García; Maza (Poku, min.56), Hofmann (Culbreath, min.73) y Schick.

0 - Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis (Scipioni, min.79), Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho (Andre Luiz, min.66) y Taremi (El Kaabi, min.66).

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Mostró cartulina amarilla a Pirola (min.90+3), por parte del Olympiacos.

Incidencias: partido correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio BayArena de Leverkusen ante cerca de 30.000 espectadores. EFE

Olympiacos Leverkusen Champions League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
PSG.jfif
Champions League
PSG remonta ante el Mónaco
El partido tuvo de todo entre PSG y Mónaco, goles tempraneros, penal desaprovechado y la remontada del equipo parisino para ganar 3-2 en el partido de ida del repechaje por un lugar en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.
Febrero 17, 2026 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-JUVENTUS
Champions League
El Galatasaray da un paso de gigante hacia octavos
El Galatasaray dio este martes un paso de gigante hacia los octavos de final de la Liga de Campeones al batir en la ida del ‘play-in’ al Juventus Turín (5-2).
Febrero 17, 2026 04:53 p. m.
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEVANTE
Champions League
Atractiva jornada de Champions
Cuatro partidos por la ida de los playoffs de Champions.
Febrero 17, 2026 08:06 a. m.
 · 
Redacción D10
20260130_084033.jpg
Champions League
Emparejamientos confirmados en la Champions League
Ya se conocen los emparejamientos de la ronda de dieciseisavos (play-offs) de la UEFA Champions League.
Enero 30, 2026 08:41 a. m.
 · 
Redacción D10
eee042ac6a8cdb27a539245885c6444294ec7764.jpg
Champions League
El City hace los deberes y se clasifica
Pese a no depender de sí mismo, el Manchester City hizo los deberes, venció al Galatasaray (2-0) y estará en los octavos de final clasificado entre los ocho primeros de la clasificación.
Enero 28, 2026 07:52 p. m.
 · 
Redacción D10
cb622436d3131a047a5effb499e0a383fb9e3f15.jpg
Champions League
El Barça remonta para acabar quinto y eludir la repesca
El Barcelona remontó en la segunda mitad el gol inicial del Copenhague para evitar la repesca (4-1) y finalmente se ha clasificado quinto en la primera liguilla de la Champions League.
Enero 28, 2026 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más