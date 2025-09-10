Orlando Gill: “Un sueño hecho realidad”

Orlando Gill, arquero de 25 años, tuvo su debut absoluto en la Selección Paraguaya este martes en la histórica victoria por 1-0 en Lima ante Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

El joven guardameta guaraní tuvo una gran actuación, destacando con tapadas claves para mantener su valla invicta.

Tras el encuentro, en charla con los medios de prensa, el portero de San Lorenzo de Almagro aseguró sentirse feliz y orgulloso por el momento vivido.

“Las sensaciones son buenas, es un sueño hecho realidad, lo pudimos hacer de gran manera”, dijo.

Indicó que ahora deben trabajar duro para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo. “Ahora tenemos ocho meses para poder prepararnos de la mejor manera, para poder llegar bien, estamos enfocados en eso”, apuntó.

La Selección Paraguaya en octubre jugará amistosos ante Japón y Corea del Sur.