23 dic. 2025
Nacional

Silvio Torales regresa a Barrio Obrero

El volante Silvio Torales, últimamente en el General Caballero JLM, este martes oficializó su llegada a Barrio Obrero, donde ya estuvo tiempo atrás.

Diciembre 23, 2025 11:36 a. m. • 
Por Redacción D10
Silvio Torales_64498770.jpg

Silvio Torales tendrá otro ciclo en Nacional.

Este martes se confirmó la llegada de Silvio Torales a Nacional, equipo donde debutó en 2011 y disputó una final de la Copa Libertadores de América en 2014. Con esto, el mediocampista de 34 años tendrá se segunda etapa en el cuadro de Barrio Obrero.

Nacional debe encarar la Copa Sudamericana 2026 y pensando en ello contrataron los servicios de un Silvio Torales que llega más maduro al club, luego de ser un referente en el General Caballero JLM.

Además de estos dos clubes, la carrera del volante pasó por Pumas UNAM de México y Real Santa Cruz de Bolivia, además de los equipos paraguayos como Cerro Porteño, River Plate, Independiente y Sportivo Ameliano.

Silvio Torales es el primer refuerzo de Nacional en la era comandada por Felipe Giménez. Nacional tendrá un duelo por el pase a grupos de la Copa Sudamericana ante Recoleta.

Redacción D10
