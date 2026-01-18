18 ene. 2026
Selección Paraguaya

La Sub 20 se prepara para el Sudamericano femenino

El equipo paraguayo entra en su etapa más importante de cara al torneo que organizará en el mes de febrero.

Enero 18, 2026 12:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay sub 20 femenino

Las chicas de la Sub 20 van entrando en ritmo para el Sudamericano.

La selección paraguaya Femenina Sub 20 continúa sin pausa con su plan de entrenamientos de cara a su próximo desafío internacional, la CONMEBOL Sub 20 Femenina, certamen en donde la Albirroja buscará quedarse con uno de los cuatro boletos directos al Mundial a disputarse en Polonia.

El grupo liderado por el entrenador Gustavo Roma y en la semana entrante ya podría ir definiendo la nómina de jugadoras que integrarán la lista oficial para la competencia internacional.

Selección Paraguaya encabeza el grupo A del torneo y comparte la llave con los seleccionados de Ecuador, Venezuela, Chile y Uruguay. Mientras que en el grupo B conforman Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

La justa se desarrollará del 4 al 28 de febrero y reparte cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA que se disputará en Polonia, del 5 al 27 de septiembre 2026.

