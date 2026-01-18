La Sub 20 se prepara para el Sudamericano femenino

La selección paraguaya Femenina Sub 20 continúa sin pausa con su plan de entrenamientos de cara a su próximo desafío internacional, la CONMEBOL Sub 20 Femenina, certamen en donde la Albirroja buscará quedarse con uno de los cuatro boletos directos al Mundial a disputarse en Polonia.

El grupo liderado por el entrenador Gustavo Roma y en la semana entrante ya podría ir definiendo la nómina de jugadoras que integrarán la lista oficial para la competencia internacional.

Selección Paraguaya encabeza el grupo A del torneo y comparte la llave con los seleccionados de Ecuador, Venezuela, Chile y Uruguay. Mientras que en el grupo B conforman Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

La justa se desarrollará del 4 al 28 de febrero y reparte cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA que se disputará en Polonia, del 5 al 27 de septiembre 2026.