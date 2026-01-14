14 ene. 2026
Selección Paraguaya

Las damas trabajan apuntando a Estados Unidos

El equipo absoluto femenino se prepara para afrontar la fecha FIFA ante las norteamericanas, el próximo sábado 24.

Enero 14, 2026 04:25 p. m. • 
Por Redacción D10
femenino

La Selección paraguaya femenina medirá a Estados Unidos en amistoso FIFA.

Foto: Gentileza.

La Selección Paraguaya Femenina Absoluta sigue intensificando sus trabajos de cara al compromiso amistoso internacional frente a Estados Unidos, programado para el próximo sábado 24 de enero, en el estadio Dignity Health Sports Park, desde las 19:30 (hora de nuestro país).

Dentro del plan de trabajo establecido por el cuerpo técnico, las jornada se desarrollan en doble turno en las instalaciones del CARFEM.

En horas de la mañana, las futbolistas realizaron tareas enfocadas en el aspecto físico en el gimnasio principal, priorizando ejercicios de fuerza y acondicionamiento.

El seleccionado paraguayo busca levantar el nivel de cara al reinicio de la Liga de Naciones femenina, que será en marzo y que es clasificatorio al Mundial de Brasil del 2027.

En sus primeras 4 presentaciones, la Albirroja logró 1 victoria y sufrió 3 derrotas.

Mundial Femenino Albirroja Fútbol Femenino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gastón Olveira
Selección Paraguaya
José Luis Chilavert piensa en Gastón Olveira para la Selección
El legendario exportero José Luis Chilavert respondió la consulta de un seguidor en redes sociales y dijo que Gastón Olveira debería irse a la Copa del Mundo con la Selección Paraguaya si es que está habilitado.
Diciembre 27, 2025 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Screenshot_20251226-143817_Instagram.jpg
Selección Paraguaya
Albiróga sigue con sus trabajos de mejora
Los trabajos de mejoras en Albiróga continúan sin parar.
Diciembre 26, 2025 03:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Así pasaron la Navidad nuestros jugadores albirrojos
Selección Paraguaya
La Navidad de los albirrojos
El 2025 fue un año de satisfacciones para la Selección Paraguaya de Fútbol que cortó con tres ediciones sin poder ir a una Copa del Mundo al lograr la clasificación para el Mundial de Canadá-México-Estados Unidos en junio de 2026.
Diciembre 25, 2025 06:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20251223_093559.jpg
Selección Paraguaya
Enorme gesto de Miguel Almirón
El albirrojo Miguel Almirón tuvo un gesto enorme de humanidad visitando a los niños internados en el Hospital de Acosta Ñu en la semana de la Navidad.
Diciembre 23, 2025 09:51 a. m.
 · 
Redacción D10
albirroja
Selección Paraguaya
Emotivo reconocimiento a los históricos de la Albirroja
La APF juntó y celebró con los mundialistas, campeones de América y medallistas olímpicos.
Diciembre 22, 2025 08:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya Sudafrica 2010_47037709.jpg
Selección Paraguaya
Un histórico valoró la clasificación de Paraguay: “Es justo”
Un jugador histórico de la Selección Paraguaya resaltó la “resiliencia” del grupo de jugadores de la actual Albirroja que consiguió la clasificación a una Copa del Mundo después de varios años. “Más que merecido, es justo”, aseveró.
Diciembre 22, 2025 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más