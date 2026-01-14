Las damas trabajan apuntando a Estados Unidos

La Selección Paraguaya Femenina Absoluta sigue intensificando sus trabajos de cara al compromiso amistoso internacional frente a Estados Unidos, programado para el próximo sábado 24 de enero, en el estadio Dignity Health Sports Park, desde las 19:30 (hora de nuestro país).

Dentro del plan de trabajo establecido por el cuerpo técnico, las jornada se desarrollan en doble turno en las instalaciones del CARFEM.

En horas de la mañana, las futbolistas realizaron tareas enfocadas en el aspecto físico en el gimnasio principal, priorizando ejercicios de fuerza y acondicionamiento.

El seleccionado paraguayo busca levantar el nivel de cara al reinicio de la Liga de Naciones femenina, que será en marzo y que es clasificatorio al Mundial de Brasil del 2027.

En sus primeras 4 presentaciones, la Albirroja logró 1 victoria y sufrió 3 derrotas.