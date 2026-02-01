31 ene. 2026
Ameliano logra su primer triunfo en el Apertura

Ameliano consiguió su primera victoria en el Apertura al imponerse por la mínima diferencia a Sportivo San Lorenzo.

Enero 31, 2026 
Redacción D10
Ameliano obtuvo su primera victoria en el Apertura.

Ameliano consiguió su primera victoria en el torneo Apertura al superar por 1-0 a Sportivo San Lorenzo por la fecha 3 del certamen.

El solitario gol del compromiso fue convertido por Elvio Vera a los 63 minutos desde el punto penal. Antes, a los 30' vio la roja Héctor Villamayor en el conjunto rayadito.

Primera victoria para Ameliano que pasa a sumar 4 puntos en el certamen. Sportivo San Lorenzo encadenó su tercera derrota al hilo, se encuentra último sin puntos.

La próxima fecha, la cuarta del torneo Apertura, Ameliano visitará a Luqueño y San Lorenzo recibirá a Recoleta.

Redacción D10
