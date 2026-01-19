La Absoluta y la Sub 20 animaron un amistoso en femenino

La Selección paraguaya Absoluta animó un amistoso con la Sub 20 en el Carde, como preparación para los compromisos internacionales. Fue victoria de la mayor por 4-0 con goles de Griselda Garay, Erika Cartaman 2 y Claudia Martínez.

La Sub 20 jugó con: Tamara Amarilla (Estefanía Ruiz), Ximena Moreno, Erika Figueredo (Luz Paiva), Johana Medina y Luz Cardozo (Bárbara Olmedo), Maite Mussi (Nataly Lezcano), Kiara Florentin (Yanina Sosa), Nayeli Torres (Daniela González) y Diana Benítez (Alison Bareiro); Pamela Villalba (Fiorella Aquino) y Larissa Saldívar (Maira Sánchez). DT: Gustavo Roma.

Absoluta: Patricia López; María Vecca (Naomi De León), Tania Riso (Yanina Servín), Fiorela Martínez y Nabila Perruchino (Milagros Rolon); Kiara Guanes (Limpia Fretes), Belén Talavera, Danna Garcete (Agustina Varela) y Griselda Garay; Fátima Acosta (Erika Cartaman) y Claudia Martínez (Luján Tamay). DT: Herminio Barrios.

La Sub 20 afrontará el Sudamericano juvenil en Asunción en febrero, mientras que la Absoluta viajará a Estados Unidos para un compromiso amistoso por fecha FIFA.