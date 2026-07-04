Omar Alderete está para iniciar ante Francia

Un ingreso de último momento está por registrarse en la Selección Paraguaya que desde las 18:00 enfrente a Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en juego marcado para Filadelfia, Estados Unidos.

Así como están las cosas, el defensor Omar Alderete retornaría a la zaga titular en reemplazo de José Canale. El defensa del Sunderland de Inglaterra se recuperó luego de la lesión sufrida en la rodilla ante Australia.

Con esto, el más probable onceno para buscar una nueva hazaña ante Francia sería el siguiente. Orlando Gill en portería; la línea de defensores estará compuesta por Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; el medio lo integran Diego Gómez, Matías Galarza y Andrés Cubas, mientras que sueltos estarán Miguel Almirón y Julio Enciso.