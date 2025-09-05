04 sept. 2025
Omar Alderete: “Es un alivio para todos”

Omar Alderete habló tras consumarse la clasificación de la Albirroja al Mundial

Septiembre 04, 2025 11:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete tuvo palabras de respeto y reconocimiento hacia los experimentados de este actual plantel y advirtió que en la Copa del Mundo, la Albirroja irá a competir.

Consultado en medio de la emoción sobre su opinión respecto a los jugadores que pasaron por las malas y ahora viven este momento de redención, Alderete sintetizó: “Tienen muchos años que yo acá (Gustavo Gómez, Junior Alonso y Miguel Almirón), sufrieron más que nosotros. Nadie quería que vayan así las cosas, queríamos cambiar la historia y hoy lo hicimos, ahora a cuidarlo y disfrutarlo”.

Sobre lo que fue el acompañamiento de la gente en el trayecto de Ypané al Defensores, Omar fue sincero. “Nunca vi tanta gente, eso es porque el pueblo estaba esperando esto luego de muchos años de sufrimiento. Es como un alivio para todos”, indicó.

Por último advirtió que Paraguay será un rival duro para cualquiera en la Copa del Mundo. “Este es el camino que recién empezamos. Desde hoy se empieza a construir lo que va a ser el Mundial donde vamos a pelear cosas compitiendo”, cerró.

Redacción D10
