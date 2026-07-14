14 jul 2026
Guaraní

Ariel Galeano, el reemplazante del Pipi Romagnoli en Guaraní

El directivo de Guaraní, Luis Cacavelos, confirmó que Ariel Galeano es el nuevo director técnico del Aborigen, luego de la salida de Leandro Romagnoli.

Julio 14, 2026 11:52 a. m. • 
Por Redacción D10
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Ariel Galeano dirigirá a Guaraní.

En declaraciones al programa Fútbol a lo Grande, Luis Cacavelos evitó profundizar sobre los motivos de la desvinculación del argentino Leandro Romagnoli y señaló que la decisión obedeció a “temas particulares”, una situación que, según reconoció, tomó por sorpresa a la dirigencia.

Además, explicó que Guaraní mantiene una política institucional de no buscar entrenadores que se encuentren trabajando en otros clubes. Esto hablando sobre el rumor que indicaba que buscaban a Felipe Giménez, actual entrenador de Rubio Ñu. “Guaraní no es de buscar entrenadores que estén trabajando, no es nuestro estilo. Entonces se optó por un profesional que estaba dentro de nuestro deseo. Ojalá nos salga bien”, expresó.

Por último, confirmó que Ariel Galeano será presentado oficialmente el miércoles como nuevo entrenador del plantel aurinegro.

Ariel Galeano retorna a la actividad profesional a sus 29 años con el antecedente de haber conquistado los cuatro primeros títulos que dirigió siendo entrenador de Libertad.

Ariel Galeano Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
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