19 may. 2026
Copa del Mundo

El inminente regreso de Neuer a la selección alemana genera polémica

El inminente regreso de Manuel Neuer a la portería de la selección alemana, antes de que se haga oficial, ha generado polémica en el ambiente futbolístico germano con algunas voces de internacionales a favor, con es el caso de Mathias Sammer, y otras, como Oliver Kahn.

Mayo 19, 2026 07:02 a. m. • 
Por Redacción D10
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Manuel Neuer disputaría una nueva Copa del Mundo.

Samer dijo, en un podcast con el periodista Riccardo Basile, que la meta debía ser que el mejor portero fuera al Mundial y que en estos momentos el mejor guardameta alemán sigue siendo Manuel Neuer y que no se debe tener consideración alguna con Oliver Baumann, pese a que este ha jugado prácticamente toda la fase de clasificación.

“Para nada”, respondió Sammer al ser preguntado si tenía compasión con Baumann con la situación.

“El deporte de alto rendimiento no sólo es dulzura. Les pagan muy bien. El mejor debe jugar. Y si hay otros jugadores que están tristes que se queden de una vez en casa”, agregó.

La decisión a favor de Neuer, según Sammer, es la decisión correcta. “La meta debe ser ir con el mejor portero y Neuer es el mejor portero alemán”, subrayó.

Kahn, en cambio, en el programa Doppelpass, señaló que un retorno de Neuer para desplazar a Baumann, afectaría a todo el equipo y pondría en duda la credibilidad de Nagelsmann, que anunciará la lista de convocados para el Mundial el próximo jueves.

En la última jornada de la Bundesliga, Neuer sufrió molestias en el gemelo izquierdo y fue sustituido, y hay dudas de que pueda estar el sábado en la final de la Copa de Alemania que el Bayern disputará contra el Stuttgart.

Kahn dijo que al final de su carrera él mismo se había dado cuenta de que su cuerpo necesitaba más tiempo para regenerarse.

“Puntualmente es posible, pero es difícil dar pleno rendimiento día tras día. El cuerpo es más frágil, necesita más tiempo para recuperarse. Jugar un Mundial a alto nivel sería un desafío violento para Manuel”, dijo Kahn.

Neuer, de 40 años, renunció en su momento a la selección para concentrarse plenamente en el Bayern.

Según informaciones del canal de pago sky y del diario “Bild” Nagelsmann ya habría informado a Baumann de su decisión de convocar a Neuer. Bauman, de 35 años, habría aceptado ir al Mundial como suplente, según las mismas informaciones.

Nagelsmann anunciara la convocatoria el jueves lo que también ha generado críticas. Los excapitantes de la selección alemana Lothar Matthäus y Philipp Lahm han dicho que no es adecuado publicar la lista dos días antes de la final de la Copa de Alemania entre el Stuttgart y el Bayern.

"¿Cómo es posible anunciar la convocatoria dos días antes cuando sé que hay dos o tres jugadores que estarán en el campo, que se han hecho ilusiones de jugar el Mundial y que sufrirán una decepción?”, se preguntó Matthäus en un diálogo con Lahm publicado en un número especial de la revista “Sportbild”.

“Estoy plenamente de acuerdo. No sé cuantos internacionales jugarán la final. Puede ser que convoque a todos y que nadie esté decepcionado. Pero puede ser que haya decepciones y que dos días después los jugadores afectados tengan que jugar la final”, agregó Lahm.

Entre los posibles jugadores afectados está el mete del Stuttgart, Alexander Nübel, que ha sido suplente habitual de Baumann en la selección.

La convocatoria de Neuer relegaría a Nübel a la condición de tercer portero o incluso podría sacarlo de la convocatoria.

Fútbol Internacional Manuel Neuer Alemania
Redacción D10
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