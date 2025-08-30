Oliver Solberg vuelve a elogiar al Rally del Paraguay

El piloto sueco Oliver Solberg, figura destacada del World Rally Championship (WRC), volvió a sorprender con su entusiasmo por Paraguay, esta vez con un reconocimiento especial a la organización del Rally del Paraguay y al diseño del Service Area, espacio clave para el desarrollo técnico de la competencia.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Solberg compartió una foto junto a la arquitecta Lourdes Gómez, responsable del diseño del área de servicio, y expresó:

“Lourdes ha diseñado la hermosa área de servicio.”

El elogio no pasó desapercibido. El piloto quedó visiblemente sorprendido por la calidad y estética del espacio, que alberga a los equipos técnicos encargados del mantenimiento y ajustes de los vehículos durante el rally. El Service Area es uno de los puntos neurálgicos de cualquier fecha del WRC, donde cada segundo cuenta y la logística debe ser impecable.

Además, la arquitecta Lourdes Gómez comentó que familiares del piloto sueco que lo acompañan en Paraguay también celebraron la organización del Fan Zone, un espacio interactivo que permitió al público acercarse a los pilotos, conocer los autos y vivir de cerca la experiencia del rally.

“No todas las ciudades organizan una Fan Zone como esta. En Paraguay se logró una conexión real entre los protagonistas y la gente.”, destacó.

Este nuevo reconocimiento internacional refuerza el posicionamiento del Rally del Paraguay como una fecha que no solo cumple con los estándares técnicos del WRC, sino que también ofrece una experiencia única para pilotos, equipos y fanáticos.