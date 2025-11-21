Rally del Paraguay 2026 en mira
El Comité Organizador Local del Rally del Paraguay inició los trabajos para la edición 2026 con una ambiciosa meta: Duplicar la cantidad de visitantes y redoblar las emociones en uno de los eventos deportivos más importantes del país.
La viceministra de Comunicación del Mitic, Alejandra Duarte Albospino; el director general adjunto, Ricardo Deggeller; y el equipo técnico de infraestructura, logística, tramos y comunicación, realizaron una visita de relevamiento en la zona de Itapúa, donde se proyectan mejoras estratégicas para la próxima edición. “Queremos que el Rally 2026 sea una experiencia inolvidable, que muestre la fuerza del deporte y la belleza de Paraguay”, destacó Alejandra Duarte Albospino.