21 nov. 2025
Otros Deportes

Rally del Paraguay 2026 en mira

El Comité Organizador Local del Rally del Paraguay inició los trabajos para la edición 2026 con una ambiciosa meta: Duplicar la cantidad de visitantes y redoblar las emociones en uno de los eventos deportivos más importantes del país.

Noviembre 21, 2025 08:08 a. m. • 
Por Redacción D10
rally del paraguay_WhatsApp Image 2025-08-28 at 14.25.32_62741201.jpg

Una fiesta. La edición del Mundial 2025 fue inolvidable.

La viceministra de Comunicación del Mitic, Alejandra Duarte Albospino; el director general adjunto, Ricardo Deggeller; y el equipo técnico de infraestructura, logística, tramos y comunicación, realizaron una visita de relevamiento en la zona de Itapúa, donde se proyectan mejoras estratégicas para la próxima edición. “Queremos que el Rally 2026 sea una experiencia inolvidable, que muestre la fuerza del deporte y la belleza de Paraguay”, destacó Alejandra Duarte Albospino.

Otros Deportes Rally
Redacción D10
Más contenido de esta sección
natacion
Otros Deportes
Listos para otra fiesta sudamericana
Asunción está lista para los Juegos Escolares Sudamericanos 2025. Unos 1500 atletas competirán en la capital deportiva de Sudamérica desde el 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre en una intensa competencia entre los deportistas en formación.
Noviembre 17, 2025 03:06 p. m.
 · 
Alcides Benítez
voley de playa_64156227.jpg
Otros Deportes
Paraguayas compiten en Mundial de Playa
Las paraguayas Giuliana Poletti y Michelle Valiente compiten desde hoy en el marco del campeonato mundial de voleibol de playa que se disputará en el Centro The Drive de la ciudad de Adelaida, Australia.
Noviembre 14, 2025 08:03 a. m.
 · 
Redacción D10
norteamericano ex-NBA Walter Lee Sharpe 39 años_64156221.jpg
Otros Deportes
Sanjo busca el pase a las finales
Hoy en el Polideportivo del León Condou, se pone en marcha la etapa del segundo grupo por los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquet masculino 2025.
Noviembre 14, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
G5plRE3XsAAXEKs.jpg
Otros Deportes
Sudáfrica anuncia su intención de ser candidata a los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040
El Gobierno de Sudáfrica anunció oficialmente este jueves su intención de presentar una candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de verano de 2036 o 2040.
Noviembre 13, 2025 02:22 p. m.
 · 
Redacción D10
atletismo juegos_64127254.jpeg
Otros Deportes
LA2028 prepara cambios con un “Supersábado”
Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (LA28) celebrarán la final de 100 metros femenino el primer día de competición, el 15 de julio de 2028, anunció la organización, que también prevé un “Supersábado” con 26 finales.

Noviembre 13, 2025 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
paraguay futbol de salon_64124712.jpg
Otros Deportes
La Albirroja apunta al Sudamericano de salón
El equipo activa en CDE de cara a la competencia que será en Colombia.
Noviembre 13, 2025 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más