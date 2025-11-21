Paraguay, con 127 deportistas, cifra su esperanza de oros en squash y jabalina

La directora deportiva del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y jefa de la misión que irá a Perú, Rocío Rivarola, dijo a EFE que su país proyecta obtener al menos 46 medallas, 7 de ellas doradas, frente a las 37 cosechadas en total en la versión anterior de los Bolivarianos, disputados en 2022 en Valledupar (Colombia).

En esa oportunidad, Paraguay consiguió 7 oros, 15 platas y 15 bronces.

Además de los países de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, en el certamen participarán Barbados, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Trinidad y Tobago.

Una de las figuras paraguayas es la juvenil Fiorella Gatti, quien fue oro en squash en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, disputados en agosto en la capital paraguaya, mientras que Franchesco Marcantonio es uno de los atletas reconocidos en el país en la categoría adultos.

Entre las promesas de oro también destaca la presencia del lanzador de jabalina Lars Flaming, campeón en los ASU2025, gracias a su lanzamiento con una distancia de 81,56 metros.

Rivarola señaló que hubo una probabilidad de que esta prueba no se dispute en Perú para países invitados como Paraguay, pero finalmente los organizadores accedieron porque varias delegaciones habían preparado a los atletas y comprado los pasajes.

La portavoz destacó que el 90 % de los atletas paraguayos son competitivos y van a buscar medallas en los Juegos de Perú, que se disputarán entre este sábado y el 7 de diciembre con más de 4.000 atletas de 17 países.

El remo, en el que Paraguay es tradicionalmente fuerte, contará con Alejandra Alonso y Javier Insfrán, que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En este deporte no estará presente la figura juvenil Nicole Martínez, que también fue campeona en ASU2025 debido a otros compromisos, reconoció la directiva del COP.

También correrán los atletas olímpicos Xenia Hiebert y César Almirón en pruebas de velocidad en Perú.

Además, en patinaje de velocidad destaca Julio César Mirena, que en agosto pasado se coronó campeón mundial del World Skate celebrado en Chengdu, en China.

Paraguay también estará presente en los deportes colectivos de balonmano masculino, futsal, rugby seven femenino y hockey.

Rivarola señaló que los Bolivarianos ayudan “a medir mucho” a los atletas juveniles que disputaron los ASU25 “para hacer los ajustes necesarios para los ODESUR” del año 2026, que se celebrarán en Argentina, y con la mira puesta en las olimpíadas de Los Ángeles en 2028.