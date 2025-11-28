28 nov. 2025
El sueño Sudamericano USAG está en marcha

La delegación del Grupo Proyección de la Federación Paraguaya de Gimnasia Artística (FPG) en representación del Club Internacional se prepara para una cita histórica en el Sudamericano USAG.

Noviembre 28, 2025 03:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Grupo Proyección de la Federación Paraguaya de Gimnasia Artística

El Grupo Proyección de la Federación Paraguaya de Gimnasia Artística está listo.

Foto: Gentileza

Estas jóvenes promesas, caracterizadas por su espíritu competitivo y resiliencia, viajan por una valiosa experiencia a nivel internacional que la tendrá en el Sudamericano de Niveles USAG 2025.

La trascendental competencia se desarrollará del 03 al 07 de diciembre en el Coliseo Jorge Hugo Giraldo de Medellin - Colombia. La delegación completa, que incluye a las 13 gimnastas y sus técnicos, está lista para afrontar el desafío.

Emma Ayala (10), Luciana Benitez (13), Luisa Acosta (10), Zoe Sanabria (10), Paulina Molinas (11), Romina Ruiz(11), Valeria Franco (8), Ximena Santa Cruz(9), Luciana Torres (7), Aisha Klassen (8) Luciana Sachero (8), Sophia Torres (8), Constanza Bresanovich (9), son parte de las que viajarán. También están los entrenadores y delegados (Rossana Melgarejo, Jose Pulido y Adriana Urbieta).

