Paraguay logra su cuarto oro con el futsal en Bolivarianos

El futsal coronó con el oro su participación, al vencer en la final a Panamá, en penales, por 5-3, luego de igualar en tiempo normal y alargue por el marcador de 2-2.

El equipo liderado por el entrenador Carlos Chilavert cumplió una estupenda labor, al sortear la competencia de manera invicta, para conseguir la cuarta medalla de oro en el certamen para el Team Paraguay.

MÁS CONQUISTAS. En el remo, el equipo nacional volvió a cumplir una labor con presencia en el podio, con las conquistas de Alejandra Alonso y Agustina López con presea de plata en el W2x femenino, Adriana Sanabria y Rocío Bordón con plata en el LW2 femenino, Gabriel Yser y Matías Ramírez con bronce en el dobles masculino en el LM2 y Nicolás Villalba y Javier Insfrán en varones M2x, también con medalla de bronce.

En el hándbol masculino, los Guerreros vencieron en el debut por 41-32 a su similar de Venezuela.

Paraguay suma en el torneo un total de 22 medallas de los cuales 4 son de oro, 8 de bronce y 10 de plata. La justa se extiende en la capital incaica hasta el domingo 7.