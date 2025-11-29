29 nov. 2025
Otros Deportes

Piastri vuelve a reivindicarse con la pole en Catar

El australiano Oscar Piastri (McLaren) volvió a reivindicarse, tras lograr la minipole y el triunfo en la carrera al sprint, consiguiendo también la’ pole position’ para la carrera del domingo en el Gran Premio de Catar con un tiempo de 1:19.387.

Noviembre 29, 2025 04:40 p. m. • 
Por Redacción D10
TOPSHOT-AUTO-PRIX-F1-QAT-QUALIFYING

Oscar Piastri celebra tras conseguir la pole.

Foto: AFP

Superó a su compañero de equipo y gran rival en la lucha por el título, el británico Lando Norris, que se quedó a 108 milésimas, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el otro candidato, finalizó tercero a 264.

El español de la escudería Williams, Carlos Sainz, se coló séptimo a 900, pese a que volvió a perder piezas durante la sesión, llegándose a interrumpir la Q3 durante unos minutos, mientras que su compatriota, el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) acabó octavo a 1.031 de Piastri.

El brasileño Gabriel Bortoleto concluyó 14º con 1:20.534, mientras que Franco Colapinto finalizó vigésimo con un crono de 1:21.137.

En la primera manga, Russell marcó la pauta justo en los últimos segundos con un elocuente 1:20.074 con el que superó tanto a Lando Norris -a solo 83 milésimas- como a Oscar Piastri (+160), mientras que Verstappen volvía quedarse en ese segundo escalón, con el cuarto mejor crono (+398) y el madrileño Carlos Sainz colándose quinto (+446).

Entre los primeros eliminados, volvió a caer el británico Lewis Hamilton (18º), evidenciando el mal momento de los Ferrari en este cierre de temporada, mientras que el Alpine de Pierre Gasly sorprendió codeándose con los mejores y salvando el corte en los últimos virajes.

Ya en la Q2, Piastri fue el primero en bajar el crono de la barrera de 1:20 (1:19.650), algo que parecía atragantarse al resto de pilotos. Verstappen fue el siguiente, pero se quedaba aún lejos del australiano (1:19.985) e incluso Norris, el otro candidato al título, se quedaba a 211 milésimas de su compañero de equipo.

La sorpresa, nuevamente, sería la presencia de Gasly dentro de la pomada, alcanzando la octava posición, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) salvaba los muebles con el noveno lugar.

En la última ronda, Norris marcó la pauta con un sideral 1:19.495, quedándose inicialmente Piastri a 35 milésimas, evidenciando que Max estaba muy lejos de los tiempos de los McLaren (+454). En ese momento se interrumpió la Q3 con una bandera roja, debido a una cinta pegada en la rueda trasera derecha de Carlos Sainz que se soltó en medio de la pista.

Y al final, Piastri volvió a dar un golpe sobre la mesa, dispuesto a arañar algún punto más sobre su compañero Norris de cara a la carrera de mañana, mientras Verstappen evidenciaba que, pese a la mejora, estaba un escalón por debajo de los McLaren.

La carrera se llevará a cabo este domingo a partir de las 17.00 horas, contemplando un total de 57 vueltas.

Fórmula 1 Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-11-20 at 2.55.16 PM (2).jpeg
Otros Deportes
Autos Antiguos: Exitoso cierre del Rally de Villarrica
El Rally de Villarrica 2025, válido por la cuarta fecha del Campeonato Codasur de Turismo Histórico y por la quinta cita del Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos, concluyó con mucho éxito.
Noviembre 20, 2025 03:49 p. m.
mascota de JSE
Otros Deportes
Ka’i es la mascota oficial de los Juegos Sudamericanos Escolares
La gran fiesta del deporte escolar sudamericano ya está en su cuenta regresiva y con el augurio de una intensa semana de mucha integración.
Noviembre 19, 2025 03:00 p. m.
 · 
Redacción D10
20251119_091910.jpg
Otros Deportes
LeBron está de vuelta
LeBron James se estrenó en su temporada 23 en la NBA en la victoria 140-126 de Los Angeles Lakers frente a los Utah Jazz.
Noviembre 19, 2025 09:20 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-16 at 6.00.54 PM.jpeg
Otros Deportes
Las chicas de Santa Clara, flamantes campeonas del 2025
El equipo de hockey femenino de Santa Clara se consagró campeón del Clausura 2025 y campeón absoluto del 2025.
Noviembre 18, 2025 11:55 a. m.
Carlos Alcaraz
Otros Deportes
Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis
El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, no participará en la Copa Davis debido un edema en el isquiotibial derecho que sufrió durante su participación en la Copa de Maestros.
Noviembre 18, 2025 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
natacion
Otros Deportes
Listos para otra fiesta sudamericana
Asunción está lista para los Juegos Escolares Sudamericanos 2025. Unos 1500 atletas competirán en la capital deportiva de Sudamérica desde el 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre en una intensa competencia entre los deportistas en formación.
Noviembre 17, 2025 03:06 p. m.
 · 
Alcides Benítez
Carga Más