Piastri vuelve a reivindicarse con la pole en Catar

Superó a su compañero de equipo y gran rival en la lucha por el título, el británico Lando Norris, que se quedó a 108 milésimas, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el otro candidato, finalizó tercero a 264.

El español de la escudería Williams, Carlos Sainz, se coló séptimo a 900, pese a que volvió a perder piezas durante la sesión, llegándose a interrumpir la Q3 durante unos minutos, mientras que su compatriota, el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) acabó octavo a 1.031 de Piastri.

El brasileño Gabriel Bortoleto concluyó 14º con 1:20.534, mientras que Franco Colapinto finalizó vigésimo con un crono de 1:21.137.

En la primera manga, Russell marcó la pauta justo en los últimos segundos con un elocuente 1:20.074 con el que superó tanto a Lando Norris -a solo 83 milésimas- como a Oscar Piastri (+160), mientras que Verstappen volvía quedarse en ese segundo escalón, con el cuarto mejor crono (+398) y el madrileño Carlos Sainz colándose quinto (+446).

Entre los primeros eliminados, volvió a caer el británico Lewis Hamilton (18º), evidenciando el mal momento de los Ferrari en este cierre de temporada, mientras que el Alpine de Pierre Gasly sorprendió codeándose con los mejores y salvando el corte en los últimos virajes.

Ya en la Q2, Piastri fue el primero en bajar el crono de la barrera de 1:20 (1:19.650), algo que parecía atragantarse al resto de pilotos. Verstappen fue el siguiente, pero se quedaba aún lejos del australiano (1:19.985) e incluso Norris, el otro candidato al título, se quedaba a 211 milésimas de su compañero de equipo.

La sorpresa, nuevamente, sería la presencia de Gasly dentro de la pomada, alcanzando la octava posición, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) salvaba los muebles con el noveno lugar.

En la última ronda, Norris marcó la pauta con un sideral 1:19.495, quedándose inicialmente Piastri a 35 milésimas, evidenciando que Max estaba muy lejos de los tiempos de los McLaren (+454). En ese momento se interrumpió la Q3 con una bandera roja, debido a una cinta pegada en la rueda trasera derecha de Carlos Sainz que se soltó en medio de la pista.

Y al final, Piastri volvió a dar un golpe sobre la mesa, dispuesto a arañar algún punto más sobre su compañero Norris de cara a la carrera de mañana, mientras Verstappen evidenciaba que, pese a la mejora, estaba un escalón por debajo de los McLaren.

La carrera se llevará a cabo este domingo a partir de las 17.00 horas, contemplando un total de 57 vueltas.