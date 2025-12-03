03 dic. 2025
Otros Deportes

Serena Williams niega que vaya a volver

La estadounidense Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia, negó que vaya a volver a jugar al tenis pese a registrarse en el sistema antidopaje de la ITIA, la agencia internacional que vela por la integridad en el tenis.

Diciembre 03, 2025 07:53 a. m. • 
Por Redacción D10
serenamorena.jpg

Serena, una de las mejores tenistas de la historia.

“No, no voy a volver, esto es una locura”, reconoció en redes sociales la estadounidense poco tiempo después de que se viralizase que en octubre entró en el registro de la ITIA, lo que daba pistas a una posible vuelta al circuito dentro de seis meses.

La ganadora de 23 Grand Slams no juega desde 2022, pero evitó utilizar la palabra “retirada” cuando anunció su adiós del deporte profesional, lo que siempre ha dejado la puerta abierta a un retorno.

La atleta estadounidense de 44 años fue incluida en el último registro del sistema antidopaje de la ITIA, mediante el cual los tenistas que estén en él tienen que proveer su localización y ciertos datos para someterse a controles periódicos. La jugadora no ha especificado por qué si no tiene intención de jugar se ha registrado en este sistema.

Una vez dentro de este sistema, y en caso de que estuviera interesada en volver, Serena tendría que esperar seis meses para poder competir a nivel profesional.

“Nos ha notificado que quiere estar de vuelta en el sistema. No sé si esto quiere decir que va a volver o si quiere darse esa oportunidad. Lo único que puedo decir es que está de vuelta en el sistema y tendrá que registrar sus localizaciones”, dijo en declaraciones al “New York Times”, Adrian Bassett portavoz de la ITIA.

La fecha de incorporaciones de Serena al sistema de la ITIA es el 6 de octubre, por lo que podría volver a jugar al tenis a partir de abril de 2026.

Otros Deportes Serena Williams Tenis
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Grupo Proyección de la Federación Paraguaya de Gimnasia Artística
Otros Deportes
El sueño Sudamericano USAG está en marcha
La delegación del Grupo Proyección de la Federación Paraguaya de Gimnasia Artística (FPG) en representación del Club Internacional se prepara para una cita histórica en el Sudamericano USAG.
Noviembre 28, 2025 03:33 p. m.
 · 
Redacción D10
jj.jpg
Otros Deportes
Italia celebra como local
La anfitriona Italia, sin su estrella Jannik Sinner, derrotó 2-0 a una España sin Carlos Alcaraz en la final de la Copa Davis, en Bolonia, y consiguió su tercera Ensaladera consecutiva.
Noviembre 24, 2025 08:39 a. m.
 · 
Redacción D10
G5_nQy3XAAArgyX.jpeg
Otros Deportes
Paraguay, con 127 deportistas, cifra su esperanza de oros en squash y jabalina
Paraguay estará presente con 127 atletas en 20 deportes en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 que comenzarán el sábado, y apostará por oro en squash con los raquetistas abanderados Fiorella Gatti y Franchesco Marcantonio, así como en jabalina con Lars Flaming, entre otras figuras del país.
Noviembre 21, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
rally del paraguay_WhatsApp Image 2025-08-28 at 14.25.32_62741201.jpg
Otros Deportes
Rally del Paraguay 2026 en mira
El Comité Organizador Local del Rally del Paraguay inició los trabajos para la edición 2026 con una ambiciosa meta: Duplicar la cantidad de visitantes y redoblar las emociones en uno de los eventos deportivos más importantes del país.
Noviembre 21, 2025 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-20 at 2.55.16 PM (2).jpeg
Otros Deportes
Autos Antiguos: Exitoso cierre del Rally de Villarrica
El Rally de Villarrica 2025, válido por la cuarta fecha del Campeonato Codasur de Turismo Histórico y por la quinta cita del Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos, concluyó con mucho éxito.
Noviembre 20, 2025 03:49 p. m.
mascota de JSE
Otros Deportes
Ka’i es la mascota oficial de los Juegos Sudamericanos Escolares
La gran fiesta del deporte escolar sudamericano ya está en su cuenta regresiva y con el augurio de una intensa semana de mucha integración.
Noviembre 19, 2025 03:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más