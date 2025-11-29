29 nov. 2025
Otros Deportes

Duerksen suma otro podio en la F2

El paraguayo Joshua Duerksen destacó en la Sprint de Catar, quedándose con un lugar en el podio.

Noviembre 29, 2025 04:18 p. m. • 
Por Redacción D10
G68N_wvXcAAtA7-.jpeg

Duerksen posa orgulloso con su trofeo y la bandera tricolor.

Foto: Gentileza

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, que desde el próximo año competirá en la categoría con los colores del campeón, volvió a correr en la Fórmula 2 este sábado y consiguió otro podio en la carrera sprint de Lusail, Catar.

El guaraní ya mostraba señales desde la qualy en la que quedó dentro del top 10, específicamente en la novena posición, dando la posibilidad de partir segundo gracias a la grilla invertida.

En la carrera que se corrió este sábado, el paraguayo salió disparado y tomó la delantera sobrepasando a Richard Verschoor, condición que mantuvo hasta la tercera vuelta. Luego, el paraguayo fue perdiendo terreno respecto al piloto neerlandés que tenía un mejor desempeño en la zona de alta velocidad.

El coche de seguridad tomó protagonismo en la carrera, ingresando tras diferentes situaciones presentadas en la pista como los choques de los pilotos de Trident, la detención en pista de Kush Maini, la salida de pista de Cian Shields, aunque estos hechos no ayudaron a cambiar las cosas en la parte de arriba.
Verschoor se quedó con la victoria y el paraguayo en el segundo lugar, su cuarto podio en las cinco últimas carreras de la Fórmula 2.

Joshua Duerksen volverá a correr este domingo desde las 09.00 en la carrera principal del Lusail, correspondiente a la fecha 13 de esta categoría.

Redacción D10
