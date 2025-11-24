24 nov. 2025
Italia celebra como local

La anfitriona Italia, sin su estrella Jannik Sinner, derrotó 2-0 a una España sin Carlos Alcaraz en la final de la Copa Davis, en Bolonia, y consiguió su tercera Ensaladera consecutiva.

Noviembre 24, 2025 08:39 a. m. • 
Por Redacción D10
jj.jpg

En la cima. Plantel de Italia, con el éxito en la Davis 2025.

Además de estos títulos de 2023, 2024 y ahora 2025, Italia ganó esta emblemática competición masculina de tenis en 1976, por lo que su cuenta se eleva a cuatro en toda su historia.

Flavio Cobolli, 22º jugador mundial, logró el punto decisivo en un duro partido en el que tuvo que remontar ante Jaume Munar (36º) por 1-6, 7-6 (7/5) y 7-5, después de que Matteo Berrettini (56º) hubiera ganado en el primer partido de los individuales a Pablo Carreño (89º) por 6-3 y 6-4.

Ningún país había ganado tres años seguido la Davis desde que Estados Unidos encadenara cinco títulos consecutivos, entre 1968 y 1972.

Redacción D10
