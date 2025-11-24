Italia celebra como local

Además de estos títulos de 2023, 2024 y ahora 2025, Italia ganó esta emblemática competición masculina de tenis en 1976, por lo que su cuenta se eleva a cuatro en toda su historia.

Flavio Cobolli, 22º jugador mundial, logró el punto decisivo en un duro partido en el que tuvo que remontar ante Jaume Munar (36º) por 1-6, 7-6 (7/5) y 7-5, después de que Matteo Berrettini (56º) hubiera ganado en el primer partido de los individuales a Pablo Carreño (89º) por 6-3 y 6-4.

Ningún país había ganado tres años seguido la Davis desde que Estados Unidos encadenara cinco títulos consecutivos, entre 1968 y 1972.