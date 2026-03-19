19 mar. 2026
Olimpia

Mala noticia: Olimpia podría perder puntos por una vieja deuda

Olimpia fue intimado por una vieja deuda y hasta podría perder puntos logrados en el Apertura, en caso de no ponerse al día.

Marzo 19, 2026 05:26 p. m. • 
Por Redacción D10
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Olimpia cerró la primera rueda del Apertura como puntero invicto.

Foto: Club Olimpia.

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol emplazó este jueves al Club Olimpia a pagar 105.000 dólares al mediocampista paraguayo Ramón Martínez. El Decano tiene solo 10 días corridos para ponerse al día con el jugador.

En caso de incumplimiento de la medida, la entidad de Para Uno recibirá la sanción de pérdida de 3 puntos. Cabe destacar que el equipo dirigido por Pablo Sánchez se encuentra como único líder invicto del Apertura 2026.

En caso de “persistir el incumplimiento se le podrá imponer al Club Olimpia las sanciones de descenso a una categoría inferior, prohibición de efecturar transferencias de jugadores y otras”, afirman en el punto 3 de la resolución.

Martínez, formado en Guaraní, actualmente en el Deportes Limache de la Primera División de Chile, estuvo en Para Uno en las temporadas 2023/2024.

La noticia se produjo en un mal momento, ya que la situación financiera del Franjeado no es la mejor. Justamente este miércoles se le consultó al presidente Rodrigo Nogués acerca del plano económico.

“Evidentemente, la situación financiera-económica del club sigue y va a seguir delicada por bastante tiempo todavía”, aseveró al respecto en charla con Urbana al Máxima por la 106.9 FM.

Olimpia Ramón Martínez APF
Redacción D10
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