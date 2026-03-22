Olimpia se queda con el cuarto puesto

Este domingo, en el estadio Banco Guayaquil, Olimpia Sub 20 se presentó frente al Palmeiras para buscar una despedida victoriosa en la Copa Libertadores de la categoría que se desarrolló en Ecuador.

El equipo paraguayo, que perdió en semifinales por 2-1 contra el Flamengo, tampoco pudo con el otro conjunto brasileño. Si bien igualó a un gol en el tiempo reglamentario, gracias al tanto de Milan Freyres, el Decano fue menos efectivo en los penales.

Olimpia malogró dos de los cuatro tiros que llegó a ejecutar, mientras que el Palmeiras convirtió todos y ganó la serie por 4-2. De igual manera, el equipo dirigido por Juan Manuel Salgueiro realizó un papel interesante en este certamen continental de la categoría.