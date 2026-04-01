Continúa la racha para el olvido de San Lorenzo

Sportivo San Lorenzo parece vivir una serie de horror, no pudo ganar, y peor aún del Gunther Vogel, en su casa. Cada rival que los visita se lleva los tres puntos. En esta ocasión fue Ameliano quién lo venció por 2-1 en la continuidad del Torneo Apertura 2026.

El Santo de esta manera es el único equipo que aún no conoce de triunfo, con solo 5 puntos en la tabla de posiciones, una situación preocupante para la directiva y el cuerpo técnico.

Mientras que la V Azulada se ha reencontrado con la senda de la felicidad, ha podido salir victoriosa en sus últimos tres compromisos.

El partido fue intenso, con muchas situaciones en ambas porterías. El más efectivo fue el equipo visitante que buscó en todo momento la portería rival. El tanto inicial fue tempranero, a los 8’, gracias a uno de los goleadores históricos de Ameliano, Elvio Vera. Posteriormente, apenas pasaron cinco minutos para que Cristian Ocampos aumente la ventaja para la “V”.

El equipo de Julio César Cáceres sintió el golpe y salió a buscar, con más empuje que buen fútbol, logró descontar sobre el final (45+2’) por intermedio de Luis Cáceres.

En la complementaria, el marcador no sufrió modificaciones. A pesar que el local probó todas las estrategias no allanó el camino para igualar.