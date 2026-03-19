Olimpia, con camino definido en la Sudamericana

Durante la noche de este jueves se sorteó en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la ciudad de Luque, la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el que Olimpia cayó alineado en el Grupo G.

El Decano, guiado por Pablo Sánchez, actual líder invicto de la Copa de Primera en Paraguay,comparte esta ronda con Vasco da Gama de Brasil, Audax Italiano de Chile y Barracas Central de Argentina.

Olimpia, que eliminó al Sportivo Trinidense en la previa, consiguió un buen colchón de puntos en la competencia doméstica que le permitirá encarar con cierta tranquilidad el certamen continental.

La fase de grupos de La Gran Conquista comenzará el próximo 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Tras las seis jornadas iniciales, el torneo entrará en su etapa eliminatoria con los octavos de final.

El cuadro paraguayo, que tiene las arcas muy golpeadas, se embolsará unos USD 900.000 por sus partidos en condición de local. Y por cada victoria unos USD 115.000, ya sea en casa como de visitante.

La gran final se disputará en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. La fiesta será el próximo 21 de noviembre, confirmó en la noche de este jueves el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.