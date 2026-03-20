Rodrigo Nogués y su opinión de los rivales

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, pasó por la zona mixta tras el sorteo de emparejamientos de la Copa Sudamericana y tiró una opinión sobre los diferentes rivales de la fase de grupos.

“Difícil. Vasco es un equipo muy difícil, un grande de Brasil. Audax, un equipo que se metió constantemente en Sudamericana también va a estar complicado y Barracas que ha tenido un desempeño importante en los últimos años”, opinó Nogués ante los medios.

Luego, el dirigente fue un poco más y afirmó que la institución se encuentra obligada a salir a ganar siempre y también que deben revalidar esa condición de equipo ganador a nivel internacional.

“Siempre a Olimpia le ilusiona las copas internacionales. Es una obligación histórica que tenemos que revalidar lo antes posible porque ya pasaron muchos años de la última Libertadores. La idea es ir paso a paso, vamos a pelear, vamos a tratar de poner foco en pasar de grupo, sin descuidar el torneo local”, dijo.

GRAN PRESENTE. Nogués se refirió además al momento del Franjeado a nivel local y destacó la racha invicta de 12 partidos que traen, pero reiteró que la mentalidad es mantener el perfil bajo, con humildad y seguir trabajando de cara a los próximos encuentros.