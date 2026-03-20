20 mar. 2026
Olimpia

Rodrigo Nogués y su opinión de los rivales

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, analizó ante los medios los rivales que le toca al Franjeado en la Sudamericana.

Marzo 20, 2026 09:48 a. m. • 
Por Redacción D10
coto.jpg

Rodrigo Coto Nogués, presidente del club Olimpia.

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, pasó por la zona mixta tras el sorteo de emparejamientos de la Copa Sudamericana y tiró una opinión sobre los diferentes rivales de la fase de grupos.

“Difícil. Vasco es un equipo muy difícil, un grande de Brasil. Audax, un equipo que se metió constantemente en Sudamericana también va a estar complicado y Barracas que ha tenido un desempeño importante en los últimos años”, opinó Nogués ante los medios.

Luego, el dirigente fue un poco más y afirmó que la institución se encuentra obligada a salir a ganar siempre y también que deben revalidar esa condición de equipo ganador a nivel internacional.

“Siempre a Olimpia le ilusiona las copas internacionales. Es una obligación histórica que tenemos que revalidar lo antes posible porque ya pasaron muchos años de la última Libertadores. La idea es ir paso a paso, vamos a pelear, vamos a tratar de poner foco en pasar de grupo, sin descuidar el torneo local”, dijo.

GRAN PRESENTE. Nogués se refirió además al momento del Franjeado a nivel local y destacó la racha invicta de 12 partidos que traen, pero reiteró que la mentalidad es mantener el perfil bajo, con humildad y seguir trabajando de cara a los próximos encuentros.

Olimpia Rodrigo Nogués Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olimpia Sportivo Luqueño
Olimpia
“Jugamos el mejor partido del semestre”: Rodrigo Nogués
El presidente de Olimpia se mostró feliz por el momento del equipo y entiende que jugó “el mejor partido del semestre”. Por otro lado, señaló que la situación económica del club seguirá “delicada por bastante tiempo”.
Marzo 18, 2026 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
hh.png
Olimpia
Eufórico festejo tras la histórica clasificación a semis
VIDEO. El plantel de Olimpia celebró con todo su histórica clasificación para las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20.
Marzo 16, 2026 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Adrián Alcaraz
Olimpia
“Nos está faltando tranquilidad”, dice Pablo Sánchez
Olimpia ganó el sábado, pero el marcador es algo que no convenció del todo al entrenador Pablo Sánchez, ya que el equipo generó situaciones. “Nos está faltando tranquilidad”, aseveró.
Marzo 15, 2026 11:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Sánchez
Olimpia
“Los fantasmitas” en el juego de Olimpia
El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, se refirió a esos “fantasmitas” que quedaron del partido pasado y que este sábado amenazaron la victoria ante Recoleta.
Marzo 15, 2026 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Bryan Bentaberry.jpg
Olimpia
Bryan Bentaberry se pierde el partido contra Recoleta
El central uruguayo, Bryan Bentaberry, se perderá el partido contra Deportivo Recoleta. Otro dolor de cabeza para Vitamina Sánchez.
Marzo 13, 2026 05:48 p. m.
 · 
Redacción D10
HBt10qVXsAAAMOB.jpeg
Olimpia
Bentaberry de entrada
Vitamina Sánchez va perfilando el onceno para el duelo de mañana.
Marzo 13, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más