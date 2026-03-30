Álvaro Bilbao: “Se está instalando una opereta”

Olimpia vive un presente fantástico siendo líder del torneo Apertura con 7 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Álvaro Bilbao, vicepresidente de la institución, manifestó que están contentos con el momento franjeado pero disgustado con la “opereta” por parte de cierta parte del periodismo.

Álvaro Bilbao conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM y declaró: “Continuamos nuestro camino sumando puntos. Estamos con una buena ventaja, pero no definitiva. Muy contento con los muchachos y el cuerpo técnico”, comenzó diciendo el directivo.

Consultado sobre el debut del portero uruguayo Sebastián Lentinelly en el pórtico franjeado, Bilbao confesó su satisfacción. “Muy contento por el rendimiento de Lentinelly, es un profesional que fue muy bien estudiado para su contratación”, reveló. “Es muy difícil decir este es el equipo titular de Olimpia, sentimos una tranquilidad por el excelente trabajo que se está realizando”, agregó haciendo referencia a las variantes del equipo que dirige Pablo Vitamina Sánchez.

Por último se refirió a la designación de Blas Romero como árbitro del duelo ante Sportivo Trinidense en juego marcado para el miércoles 1 de abril a las 20:30. “Sorprende que después de haber sentado postura sobre Blas Romero, al cual cuestionamos siempre, sea designado para este partido. Se está instalando una opereta. Molesta porque no le hace bien al fútbol paraguayo”, concluyó.