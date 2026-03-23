23 mar. 2026
Olimpia

La contención al crack Delmás

Jani Delmás, padre de Eduardo Delmás, contó un detalle poco comentado en el entorno del fútbol: La contención.

Marzo 23, 2026 12:15 p. m. • 
Por Redacción D10
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Golazo y festejo. Delmás abrió el camino frente a Guaraní.

Foto: Andrés Catalán - UH

Una interesante arista quedó en relieve durante la entrevista de Jani Delmás con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental. Es que el padre y representante del jugador dejó notar un aspecto muy poco comentado cuando surgen los “crack” en el fútbol y es la contención que deben tener.

El empresario contó que desde hace un año el jugador viene acompañado de un profesional en sicología, pero que además una vez en la casa buscan la forma de desconectarlo, separando bien las cosas de lo profesional y familiar.

“Hace un año tiene un psicólogo así como otros chicos de la empresa que manejamos. Así como lo físico, táctico, uno debe de entrenar la mente igualmente”, expresó en la 1080 AM.

APRENDIZAJE. Delmás comentó que el juvenil, ahora convocado a la Selección Sub 20 de Antolín Alcaraz, está en un proceso de aprendizaje y arropado por varios jugadores de experiencia. “Le hablan mucho”, tiró.

Sobre el gol que marcó frente a Guaraní, dijo que se pasó viendo el video del tanto un par de veces, analizando la acción y disfrutando, al tiempo de desear que siga marcando goles en la institución. “Feliz por él, que sea el primero de muchos y que siga ayudando al equipo”, cerró.

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