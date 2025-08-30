30 ago. 2025
Torneo Clausura

Olimpia vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso

Olimpia, en el debut de Ever Hugo Almeida, enfrenta a Luqueño desde las 18:30 en Ciudad del Este. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del encuentro.

Agosto 30, 2025 05:34 p. m.
OLI - LUQ.png

Gran duelo en el estadio Antonio Aranda.

Luqueño Olimpia Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
Guaraní web.jpg
Torneo Clausura
Guaraní humilla a Libertad en Tuyucuá
Contundente, con buen fútbol y siendo muy práctico, Guaraní humilló a Libertad en su Huerta goleándolo por 4-0 y de esta manera se ubica a un solo punto del líder Cerro Porteño (20 puntos).
Agosto 25, 2025 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Giménez_56678234.jpg
Torneo Clausura
Felipe Giménez vuelve al 2 de Mayo
Felipe Giménez es nuevo entrenador del 2 de Mayo en reemplazo de Marcelo Palau.
Agosto 25, 2025 11:52 a. m.
HH.png
Torneo Clausura
Electrizante cierre en La Huerta
Promesa de buen fútbol en La Huerta, desde las 18:30, Libertad (12 puntos) recibirá a Guaraní (16) en el cierre de la jornada 9 del Torneo Clausura 2025.
Agosto 25, 2025 06:57 a. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero.jfif
Torneo Clausura
Olimpia vuelve a tropezar en el Este
General Caballero de Juan León Mallorquín propina otro durísimo golpe a Olimpia, le ganó por 2-0 con goles de Clementino González y Miller Mareco. Esta es la tercera derrota del Franjeado en el Este del país en el mismo torneo.
Agosto 24, 2025 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
DDU_9828_62128661.jpg
Torneo Clausura
El Decano quiere volver al triunfo
Olimpia pretende romper su mala racha y levantar cabeza con victoria ante General.
Agosto 24, 2025 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_2386_1_62544781.jpg
Torneo Clausura
Cerro Porteño recibe a Trinidense
El Ciclón ya concentra toda su energía en el plano local, donde lidera con autoridad.
Agosto 24, 2025 08:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más